Immobilien Hauskäufern drohen weitere Preissteigerungen

Steigende Baupreise treiben die Kosten für den Hausbau. Die Baubranche profitiert, sollte sich aber auf unruhigere Zeiten einstellen, mahnt eine Studie.

FrankfurtDie Lage am Immobilienmarkt verschärft sich für Investoren zunehmend. Nicht nur die Immobilien- und Grundstückspreise steigen trotz Warnungen vor Preisübertreibungen unentwegt. Auch wer ein Haus neu bauen will, muss mit immer höheren Baukosten rechnen.

Der Baubranche hingegen geht es im Moment so gut wie lange nicht: Die Bauaufträge nahmen im vergangenen Jahr um 3,5 Prozent zu, zeigt eine Analyse des Beratungsunternehmens EY Parthenon. Inbegriffen sind sowohl Eigenheime, Geschosswohnungsbau als auch Nicht-Wohnungsbau. Das Marktvolumen belief sich 2017 auf 231,6 Millionen Euro. 2018 sei mit einem weiteren Anstieg der Nachfrage zu rechnen.

Dabei arbeitet die Braubranche jetzt schon nahe ihrer Kapazitätsgrenze. Seit 2009 ist der Auslastungsgrad konstant gestiegen und hat derzeit einen Wert von knapp 78 Prozent erreicht. Seit Beginn der Statistik in den 1960er-Jahren sei der Wert nie so hoch gewesen wie derzeit, erklärt Axel Schäfer, Partner bei EY Parthenon. Eine hundertprozentige Auswertung sei theoretisch nur möglich, wenn alle befragten Betriebe gleichzeitig voll ausgelastet wären – ein Umstand, der in der Praxis aber nicht eintreffe. „Die Auslastung war sogar während des Baubooms zu Wiedervereinigungszeiten mit 70 Prozent deutlich geringer“, sagt Schäfer zur Analyse, die dem Handelsblatt vorab vorliegt.

Die Folge: Der Preisdruck für Investoren nimmt immer weiter zu. Da wären einerseits die Eigenheimpreise, die sich in den sieben größten Metropolen (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf) laut vdp Resarch allein im vergangenen Jahr um zehn Prozent verteuert haben – und seit 2010 sogar um 60 Prozent an Wert zugelegt haben. Mit steigenden Bauzinsen verteuert sich zudem die Finanzierung. Und als wäre das nicht genug, müssen zumindest Häuslebauer auch noch stetig steigende Baukosten einkalkulieren.

Laut Statistischen Bundesamt waren die Baupreise im Februar um vier Prozent höher als im Vorjahr – so hoch war der Preisanstieg seit neun Jahren nicht mehr ausgefallen. Immobilienexperten erkennen schon erste Konsequenzen: „Wir beobachten in den Top-7-Städten Deutschlands, dass steigende Baukosten geplante Projekte scheitern lassen“, sagt Andreas Schulten, Vorstand beim Immobilienmarktforscher Bulwiengesa.

Trotzdem ist die Nachfrage nach Immobilien im Moment noch ungebrochen hoch, was laut EY Parthenon auch am großen Auftragsstau liege. Der sorge dafür, dass die Baubranche auch in den kommenden Jahren Preissteigerungen jenseits der Inflationsrate durchsetzen könne.

Die Baubranche, das zeigt die hohe Kapazitätsauslastung, profitiert von der Nachfrage bei Neubau und Renovierung. Laut dem aktuellen ifo-Geschäftsklimaindex ist die Stimmung im Bauhauptgewerbe auf ein neues Rekordhoch gestiegen.

Selbstgefälligkeit ist dennoch nicht angebracht. „Das Volumen neuer Wohnungsbaukredite ist leicht rückläufig und auch das Wachstum der Baugenehmigungen lässt nach. Daher müssen wir mit einem geringeren Wachstum insbesondere im privaten Wohnungsbau rechnen“, erläutert Björn Reineke, einer der Studienautoren und Partner bei EY Parthenon. Die Zeiten des deutlichen Nachfragewachstums neigten sich dem Ende entgegen.

In den kommenden Jahren sei mit einem abflachenden Nachfragewachstum bis zur Stagnation zu rechnen. Für die Unternehmen sei es daher wichtig, sich für schlechtere Zeiten „wetterfest“ zu machen, heißt es in der Studie.