Immobilien in der EU : Wo sich Häuser und Wohnungen in Europa am stärksten verteuerten

Von Ungarn bis Estland: Wohnimmobilien werden in vielen EU-Ländern immer teurer. Ein Vergleich zeigt: Mancherorts ist die Entwicklung noch deutlicher als in Deutschland. Die zuletzt stärksten Anstiege im Überblick.



