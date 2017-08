 Immobilien-Investor: Patrizia Immobilien verdient mehr und kündigt Aktienrückkauf an

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Immobilienverwalter Patrizia Das Unternehmen will eigene Aktien zurückkaufen. (Foto: dpa)

BerlinDer Immobilien-Investor Patrizia Immobilien AG hat seinen Gewinn kräftig gesteigert und will eigene Aktien zurückkaufen. Das Ergebnis lag im ersten Halbjahr mit 35,1 Millionen Euro um elf Millionen über dem um die Einnahmen aus einem Portfolio-Verkauf bereinigten Vorjahreswert, wie das bayerische Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. Das betreute Immobilienvermögen stieg um 600 Millionen Euro auf 19,2 Milliarden Euro. Auch für die kommenden Monate zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich und hält an seiner Prognose fest.

Zugleich kündigte Patrizia den Rückkauf von knapp 2,3 Millionen Aktien zum Preis von je 15,90 bis 17,40 Euro an. Die Aktien sollten unter anderem für Unternehmenszusammenschlüsse verwendet werden, hieß es. Das Unternehmen behalte sich die Option vor, weitere bis zu knapp 850.000 Aktien bei besonders hoher Nachfrage zu kaufen.