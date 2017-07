Mietpreisbremse schützt nicht vor steigenden Mieten

Immobilienexperten sind grundsätzlich zufrieden, wenn die Mieten den Kaufpreisen nachziehen, weil dies als Signal gedeutet wird, dass sich keine Preisblase am Immobilienmarkt aufbläht. Doch diese Mietanstiege dürften Wasser auf die Mühlen für all jene Politiker sein, die eine schärfere Mietpreisbremse plädieren.

Die Auswirkungen der Mietpreisbremse ist umstritten. Nun hat das Immobilienanalyseunternehmen Empirica dazu eine neue Studie veröffentlicht. Die Autoren zweifeln an den bisherigen Untersuchungen, da es keine ausreichende Datengrundlage gebe. Für ein solide wissenschaftliche Untersuchung brauche es einen Datensatz, der neben den inserierten Mietpreisen auch die Vorgängermieten enthält. „Ein solcher Datensatz existiert in Deutschland aber nicht“, erklärt die Studie. Ohne eine Berücksichtigung der Vormiete könne ausschließlich aufgezeigt werden, ob sich die Mieten nach Einführung der Mietpreisbremse im betroffenen Segment stärker oder schwächer entwickelt haben als im nicht betroffenen. Ein Rückschluss auf die Anzahl „dreister“ Vermieter „ist damit aber keinesfalls möglich“.

Um zumindest etwas Licht ins Mietpreisdunkel zu bringen, versucht sich Empirica an einer Stichprobe. Dabei nehmen sie Wohnungen unter die Lupe, die vor der Mietpreisbremse vermietet worden sind und die nach dem Einführungszeitpunkt erneut vermietet wurden. Heraus gekommen ist eine Stichprobe von rund 3.000 Wohnungen in Berlin. Fazit: Bei 48 Prozent der betrachteten Wohnungen ignoriere der Vermieter die Mietpreisbremse tatsächlich.

Trotz des Ergebnisses wollen die Immobilienanalytiker ihre Untersuchung nicht so verstanden wissen, dass die Mietpreisbremse unwirksam sei. Schließlich gehe es zum einen nur um eine enge Stichprobe und zum anderen fehle für den gesamtdeutschen Markt eine gesicherte Vergleichsgrundlage. „In der jetzigen Konzeption der Mietpreisbremse muss zudem mit wieder steigenden Neuvertragsmieten gerechnet werden, selbst wenn sich alle daran halten“, lautet das Urteil der Autoren.

Mit diesem Urteil im Hinterkopf könnten Hamburger mit Blick auf die vergangenen sechs Monate hingegen etwas aufatmen. Dort stiegen die Mieten, bei hohem Niveau von 11.55 Euro je Quadratmeter im Schnitt, nur um ein Prozent. „Seit 2004 fiel das Mietpreiswachstum in Hamburg halb so hoch aus wie in Berlin, auch die Folge eines in Hamburg frühzeitig und kooperativ geführten Bündnisses für Wohnen mit allen beteiligten Marktakteuren. Davon ist Berlin noch weit entfernt“, erklärt Heidrich von JLL. In Hamburg stiegen die Mieten seit 2004 um 41 Prozent. Die Hansestadt verlangt bei Neubauprojekten eine Quote von einem Drittel für sozialen Wohnungsbau. Spitzenreiter bei den Wohnungsmieten ist, wie bei den Kaufpreisen auch, München mit 18,70 Euro.