Wo die falschen Wohnungen gebaut werden

Festgemacht hat er das einerseits mithilfe von Berechnungen zu den Wanderungsbewegungen in Deutschland, die sowohl die Binnenwanderung in Deutschland, Arbeitsmigration nach Deutschland als auch die Asylbewerber einbezieht. Andererseits nutzt er Statistiken zum Wohnflächenbedarf, um so den künftigen Wohnraumbedarf zu ermitteln.

Ergebnis: In Deutschland wird in den vergangenen Jahren zwar mehr gebaut, aber oft am Bedarf vorbei. Den Analysen des IW zufolge deckt die Zahl der fertiggestellten 2- sowie 3- und 4-Raum-Wohnungen den Bedarf in den sieben größten Städten nur zu etwas mehr als einem Viertel – zu 26 beziehungsweise 29 Prozent. Bei Wohnungen mit fünf oder mehr Wohnungen wird der Bedarf teilweise mehr als zur Hälfte erfüllt.

Dabei wird nicht immer zu wenig gebaut. Rein statistisch gesehen wurden zwischen 2011 und 2015 besonders viele Immobilien mit fünf oder mehr Räumen gebaut, also überwiegend Ein- und Zweifamilienhäusern. Allerdings entstehen diese vorwiegend auf dem Land. Der Bedarf ist laut der IW-Studie in kreisfreien Städten unter 100.000 Einwohnern und Landkreisen jedoch übererfüllt. „Dort sind die Preise und Zinsen niedrig. Aber es ist gut möglich, dass dort auf Dauer der Leerstand von morgen entsteht.“

Wirklich überraschend kommt das nicht. Deshalb zurück nach Frankfurt: Auch hier wird teilweise zu viel gebaut. Zu viel? Ja, zu viel. Der Bedarf an Ein-Zimmer-Wohnungen wurde hier zwischen 2011 und 2015 der Untersuchung zufolge deutlich übererfüllt – zu 144 Prozent. Unter Deutschlands Metropolen ist das einzigartig.

Dennoch bleibt unterm Strich über alle Wohngrößen verteilt der Befund: Es wird zu wenig gebaut und es wird nicht leicht, dem Nachfrageüberhang beizukommen. Voigtländer und Wojtalewicz raten der Politik zu simpel anmutenden Maßnahmen: Bestand stärker nachverdichten, generell höheres Bauen in Großstädten, mehr Bauland ausweisen bis hin zur Entwicklung neuer Viertel. An einem solchen Großprojekt versucht sich derzeit etwa Mannheim. Als dort das US-Militär aus seinem Kasernengelände Franklin abzog, hat sich die Stadt entschlossen, dort, am Stadtrand, ein komplett neues Viertel anzulegen.

Doch nicht alle Maßnahmen betreffen den Bausektor. „Es hilft auch, stärker in die Verkehrsinfrastruktur zu investieren“, sagt Voigtländer. Wer ins Umland zieht, dem sei eine direkte Verkehrsanbindung zur Metropole – und damit häufig auch zum Arbeitsplatz und zum kulturellen Angebot – wichtig. „Den Traum, ganz raus aufs Land und den eigenen Bauernhof zu ziehen gibt es schon auch noch. Aber das sind im Gesamtbild die Exoten.“

Wer nun glaubt, mit einer Wohnung in einem der neuen Frankfurter Wohntürme ein Schnäppchen in zentraler Lage zu erhaschen, der irrt gewaltig. Wer sich für eine Wohnung im künftig höchsten Wohnturm Deutschlands, dem Grand Tower im Europaviertel, interessiert, sollte lieber schon ein bisschen gespart haben: Ein Quadratmeter kostet bis zu 19.000 Euro.