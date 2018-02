Immobilienfinanzierung Dämpfer für die Immobilien-Partystimmung

Immobilienfinanzierer starten mit gedämpfter Stimmung in das Jahr. Immer mehr berichten von stagnierendem Neugeschäft. Trotzdem gehen Experten von einer weiter hohen Nachfrage nach deutschen Immobilien aus.

Frankfurt2017 war für den gewerblichen Immobilieninvestmentmarkt ein sehr gutes Jahr. Am Ende wechselten Wohnportfolien, Büros, Logistik-, Hotel- und Handelsimmobilien für 56,8 Milliarden Euro die Besitzer – ein neuer Rekordwert. Zu Jahresbeginn hatte die Branche noch gemunkelt, dass selbst die 50-Milliarden-Marke ein ambitioniertes Ziel sei. Denn das Angebot werde nach Jahren des Andrangs immer knapper.

Ganz ähnlich lesen sich die Ausblicke auch in diesem Jahr: Der Andrang bleibt, das Angebot sinkt – getrübte Stimmung trotz euphorischer Nachfrage. Nun stellt auch das BF-Quartalsbarometer unter den gewerblichen Immobilienfinanzierern einen Stimmungsknick fest. Das Barometer fällt von 0,6 auf 0,23 Punkte. „Die verhaltenere Einschätzung der Entwicklung ist typisch zu Jahresbeginn“, erklärt Francesco Fedele, Chef der BF.direkt, einem Finanzierungsberater. Die gedämpfte Stimmung sei auf „gewisse Unsicherheiten“ der Institute im Hinblick auf die Zins- und weitere Marktentwicklung zurückzuführen. Alarmiert ist Fedele nicht: Das Barometer bleibe ausgeglichen. Bei einem Wert von plus zehn sei der Markt sehr liquide, bei minus zehn steckt er in einer Kreditklemme.

Immobilienfinanzierer sorgt indes zunehmend das Neugeschäft. Mehr als die Hälfte der Befragten, 54 Prozent, gaben an, dass derzeit das Neugeschäft stagniert. Das sind 5,5 Prozent mehr als im Vorquartal. Gleich um 14 Prozentpunkte auf 24,4 Prozent schmolz der Anteil derer zusammen, die die Lage auf dem Finanzierungsmarkt als „progressiv“, also verbessernd, einschätzen. Für die Untersuchung hat Bulwiengesa für BF Direkt rund 120 Immobilienfinanzierer befragt, von Großbanken über Landesbanken bis zu Versicherungen und Versorgungswerken.

Eine Kreditklemme droht allerdings nicht. Banken gehen weiterhin risikoreiche Finanzierungen ein, konstatiert das BF-Quartalsbarometer. So sei der sogenannte Loan-to-Value (LTV) bei Bestandsimmobilien nur geringfügig auf 73,5 Prozent gefallen. Dieser Wert gibt das Verhältnis des Kreditbetrags zum Immobilienwert an. Je höher er steigt, desto höher der Kredit gemessen am Immobilienwert und dementsprechend auch das Risiko für die Finanziers.

Alarmiert ist Fedele ob dieser Feststellung aber nicht. „Wir haben einen sportlichen LTV, aber die Situation ist nicht gefährlich“, sagt er. Sorgen müsse man sich machen, wenn der Wert auf 90 oder gar in Richtung 100 steige. Heute seien Banken davon aber noch „ganz weit weg“.

Auch die aktuelle monatliche Auswertung der Immobilienkonjunktur der Deutschen Hypo zeigt eine Delle im Stimmungsbild. Bei diesem Barometer werden eine Reihe von wirtschaftlichen Indikatoren vom ifo-Geschäftsklimaindex über die Entwicklung der Verzinsung zehnjähriger Bundesanleihen bis hin zur Dax-Entwicklung berücksichtigt. Der leichte Rückgang muss aber noch keine Trendwende bedeuten. Die Immobilienkonjunktur von Deutsche Hypo liegt bei 316 Punkten nach wie vor nahe seinem Rekordhoch.

Der nüchternen Betrachtung der Rahmendaten, die zu dem leichten Rückgang der Immobilienkonjunktur führten, steht die Stimmung der Marktteilnehmer in der Immobilienbranche entgegen: Die sei nämlich etwas gestiegen. „Nachdem das Immobilienklima zum Ende des Jahres etwas nachgelassen hat, besteht mit dem aktuellen Wert berechtigte Hoffnung auf ein weiteres, positives Jahr in der Immobilienbranche“, schlussfolgert Andreas Pohl, Chef von Deutsche Hypo.