 Immobilienfinanzierung: Kaufen, bevor Preise und Zinsen davonlaufen

Darlehenskontoauszug Die Hypothekenzinsen könnten im Jahr 2017 leicht anziehen.

Düsseldorf„Wollen Sie das Jahr 2017 nutzen, um den Traum vom eigenen Zuhause wahr werden zu lassen? Dann nutzen Sie die jetzt noch günstigen Zinsen!“ Mit diesem Spruch wirbt gegenwärtig das Baugeldvermittlungsportal Interhyp um Kunden. Schon vor zehn Jahren wussten die großen Wohnungsprivatisierer: Mieter für Wohneigentum zu begeistern ist leichter, wenn die Zinsen steigen als wenn sie fallen. Denn so lange die Zinsen zurückgehen, glauben potenzielle Haus- und Wohnungskäufer, dass in ein paar Wochen die Zinsen noch ein wenig niedriger sein werden. Und nun grassiert die Befürchtung, dass Baugeld in ein paar Wochen noch teurer sein wird.

Das ist möglich. Die Zinswende für Baugeld fiel zeitlich etwa mit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten im November zusammen. Dramatisch war der Anstieg der Zinsen seitdem nicht. Und Sprünge von einem Prozentpunkt in diesem Jahr erwarten weder Immobilienprofis noch die Ökonomen der großen Baufinanzierer. So heißt es im jüngsten Baufinanzierungsmonitor der Deutschen Bank: „Die Hypothekenzinsen könnten im Jahr 2017 leicht anziehen.“ Auch eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) vor wenigen Wochen unter Managern in der Immobilienwirtschaft ergab, dass kaum jemand mit deutlich steigenden Zinsen in diesem Jahr rechnet.

Doch um wie viel höher die monatliche Belastung ist, wenn die Zinsen steigen, können potenzielle Wohnraum-Käufer leicht im Internet für unterschiedliche Zins-Szenarien mit Zins- und Tilgungsrechnern, etwa dem der FMH-Finanzberatung, durchspielen. Die FMH-Finanzberatung liefert auch gleichzeitig einen Überblick über Konditionen verschiedener Anbieter. Am Freitag bewegten sich beispielsweise die Top-Konditionen für Darlehen mit 15-jähriger Zinsbindung bei drei Prozent Tilgung und einer maximalen Beleihung des zu erwerbenden Objektes von 60 Prozent bei etwa 1,6 Prozent Effektivzins.