Zinsanstieg wird vor allem aus den USA beeinflusst

Die Experten machen einen Zinsanstieg im laufenden Jahr vor allem an den Einflüssen in den USA fest. Die Wahl Donald Trumps zum nächsten US-Präsidenten im November hatte bereits einen kleinen Zinsschub in den USA ausgelöst. Der schwappte nach Europa über. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg ein wenig. Deren Renditeentwicklung ist ein guter Indikator für die Entwicklung der Baugeldzinsen.

Die anhaltend lockere Geldpolitik der EZB begrenzt laut Interhyp kurzfristig das Aufwärtspotenzial bei den Zinsen. Gleichzeitig beschränkten stabilere Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten im Euroraum das Abwärtspotenzial nach unten. Aktuelle Schätzungen gehen von einer Jahresteuerungsrate von 1,7 Prozent zum Ende dieses Jahres aus. „Derzeit erscheint es sehr unwahrscheinlich, dass Immobilienkäufer in 2017 in den Genuss neuer Tiefstände bei den Zinsen kommen“, sagt Interhyp-Manager Goris deshalb voraus.

Folgerichtig rät er Bauwilligen davon ab, auf weiter fallende Zinsen zu spekulieren. „Angesichts des weiter sehr hohen Interesses an Wohnimmobilien gilt derzeit: Wer seine Finanzierung frühzeitig klärt und den Kauf direkt zusagen kann, verbessert seine Chancen, den Zuschlag zu erhalten.“

Es kommt hinzu, dass die Preise für Wohnimmobilien in den prosperierenden Ballungszentren auch in diesem Jahr wieder schneller steigen werden als die Haushaltsnettoeinkommen. Das lässt sich aus den Preisprognosen mehrerer Immobilienmarktforscher ablesen.

Andererseits raten Baufinanzierungsberater ausdrücklich davon ab, wegen steigender Preise und Zinsen in Torschlusspanik Wohneigentum zu kaufen. Fehlentscheidungen beim Kauf können teurer kommen als der Immobilienkauf zu einem späteren Zeitpunkt zu höheren Preisen und schlechteren Finanzierungskonditionen.