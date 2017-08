Wohnungsmarkt Das Institut der deutschen Wirtschaft sieht derzeit keine Gefahr für eine Immobilienblase. (Foto: dpa)

FrankfurtWohnen in deutschen Großstädten wird immer teurer: wohl denen, die bereits eine Immobilie besitzen, umso schlechter für Kaufinteressenten. Zuletzt schien der Auftrieb nicht zu stoppen. Doch der Preisspirale nach oben kann durchaus die Schubkraft ausgehen. Das lässt nun auch eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) vermuten. „Gemessen an den Bedingungen für Immobilieninvestoren haben wir einen Gipfel erreicht“, schreiben die Immobilienökonomen in ihrem jüngsten Bericht. Die zentrale Frage sei: Wie lange lässt sich das Niveau halten?

Von einer Blase will das IW nicht sprechen. Zu solide seien nicht zuletzt die Finanzierungsbedingungen. Dennoch mahnen die Forscher, dass die beste Zeit für Investments wohl schon hinter uns liege – und heute mit Bedacht gekauft werden sollte. Dabei verweist das Team um Professor Michael Voigtländer auf drei Risiken: zu viele Einfamilienhäuser auf dem Land, zu viele Studentenapartments in Großstädten und eine strengere Wohnungsmarktregulierung, die Investoren verschreckt. Eine strenger werdende Mietregulierung etwa könnte den Kalkulationen der Investoren zuwiderlaufen, heißt es darin.

Gerade den Bauboom auf dem Land beäugt das IW kritisch. Dort gebe es bei Einfamilienhäusern ein Überangebot. „In ländlichen Landeskreisen sind mehr als doppelt so viele Einfamilienhäuser wie benötigt gebaut worden“, schreiben die Immobilienexperten. Das mache diese Regionen bei höheren Hypothekenzinsen anfälliger für Preiskorrekturen. Investoren sollten auf der Suche nach Alternativen zu den großen Städten vorsichtig sein. Chancen räumen sie allerdings der Umgebung von Schwarmstädten, also Zuzugsmagneten, ein, vor allem jene Räume, die per öffentlichem Nahverkehr gut angebunden sind, etwa Offenbach zu Frankfurt.

Entwicklung der Kaufpreise angebotener Eigentumswohnungen Leipzig 1. Halbjahr 2004: 1590 Euro/m² 1. Halbjahr 2016: 1620 Euro/m² 1. Halbjahr 2017: 1750 Euro/m² Veränderung 2004 bis 2017: +10 Prozent Quelle: JLL

Köln 1. Halbjahr 2004: 2010 Euro/m² 1. Halbjahr 2016: 3100 Euro/m² 1. Halbjahr 2017: 3310 Euro/m² Veränderung 2004 bis 2017: +65 Prozent

Düsseldorf 1. Halbjahr 2004: 1880 Euro/m² 1. Halbjahr 2016: 3320 Euro/m² 1. Halbjahr 2017: 3660 Euro/m² Veränderung 2004 bis 2017: +95 Prozent

Berlin 1. Halbjahr 2004: 1630 Euro/m² 1. Halbjahr 2016: 3320 Euro/m² 1. Halbjahr 2017: 3730 Euro/m² Veränderung 2004 bis 2017: +129 Prozent

Stuttgart 1. Halbjahr 2004: 2200 Euro/m² 1. Halbjahr 2016: 3900 Euro/m² 1. Halbjahr 2017: 4000 Euro/m² Veränderung 2004 bis 2017: +82 Prozent

Hamburg 1. Halbjahr 2004: 2140 Euro/m² 1. Halbjahr 2016: 3880 Euro/m² 1. Halbjahr 2017: 4210 Euro/m² Veränderung 2004 bis 2017: +97 Prozent

Frankfurt 1. Halbjahr 2004: 2430 Euro/m² 1. Halbjahr 2016: 4210 Euro/m² 1. Halbjahr 2017: 4550 Euro/m² Veränderung 2004 bis 2017: +87 Prozent

München 1. Halbjahr 2004: 3210 Euro/m² 1. Halbjahr 2016: 6490 Euro/m² 1. Halbjahr 2017: 6790 Euro/m² Veränderung 2004 bis 2017: +112 Prozent

Doch die Mainmetropole selbst ist trotz aller Brexit-Euphorie bei den Forschern ein strahlendes Beispiel dafür, wie am Bedarf vorbeigebaut werden kann. In den vergangenen Jahren seien dort viel zu viele Mikroapartments gebaut worden. Die liegen gemessen an der steigenden Zahl von Single-Haushalten zwar im Trend. Der Bedarf an Ein-Zimmer-Wohnungen wurde hier zwischen 2011 und 2015 der Untersuchung zufolge aber deutlich übererfüllt – zu 144 Prozent. Unter Deutschlands Metropolen ist das einzigartig.

Generell können Ein-Zimmer-Wohnungen nicht als Allheilmittel gelten. Sie seien häufig teurer als größere bestehende Wohnungen. „Häufig liegen die Gesamtmietkosten jenseits von 500 Euro“, analysieren die Experten. Für viele Studenten, eine anvisierte Zielgruppe der Apartments, sei dies zu teuer. Zudem werde die Studentenzahl in den kommenden Jahren sinken, was sich auch beim Bedarf niederschlagen dürfte.

Das dritte Risiko für Immobilieninvestitionen sehen die Wirtschaftsforscher in einer möglichen Verschärfung der Mietregulierung nach der Bundestagswahl, was Mieterhöhungen in der Zukunft erschweren könnte. So plädieren etwa die Parteien SPD, die Grünen und die Linke für eine Verschärfung der Mietpreisbremse. Diese Aussicht könnte Investoren verschrecken.