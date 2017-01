Metropolen werden von Zuzüglern überrollt

Die sieben Metropolen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart sowie Regionalzentren mit attraktiven Universitäten wie etwas Freiburg, Münster und Regensburg sind dem Ansturm von Neubürgern schon lange nicht mehr gewachsen. In ihren Innenstädten ist ohnehin kein Platz mehr. Es können nur noch Lücken gefüllt werden, die der Abriss von Altbestand frei macht. Im Wettbewerb um Innenstadt-Wohnungen konkurrieren Selbstnutzer mit Kapitalanlegern.

Ein Wettbewerb, dem Selbstnutzer auswichen, in dem sie in Einfamilienhäuser am Stadtrand ziehen, beobachtet Experte Braun. Dies gilt umso mehr für Familien mit Kindern. „Die Familien unter den Selbstnutzern wollen überwiegend in ein Eigenheim“, sagte er dem Handelsblatt.

Und wenn der Stadtrand auch schon nicht mehr bezahlbar ist, ziehen die Menschen in Umlandgemeinden um – und treiben dort die Preise. Auffälligstes Beispiel ist Unterschleißheim vor den Toren Münchens. Dort kostet nach einer Erhebung von F+B Forschung und Beratung eine Eigentumswohnung Ende September 2016 im Schnitt 4150 Euro pro Quadratmeter, nachdem die Preise binnen zwölf Monaten um acht Prozent gestiegen waren.

Im Schnitt bedeutet, dass sowohl Alt- wie Neubau unabhängig von der Größe und Lage im Ort in die Preiserhebung einfließen. Nicht anders sieht es rund um Stuttgart aus, wo die Preise für Wohnungen in Gemeinden wie Fellbach, Ostfildern und Esslingen wie in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs binnen zwölf Monaten um sieben bis acht Prozent teurer wurden. Bad Homburg am Fuß des Taunus ist noch interessanter für in Frankfurt gut Verdienende geworden. Deren Nachfrage ließ die durchschnittlichen Wohnungspreise um fast sieben Prozent auf annähernd 3100 Euro pro Quadratmeter klettern.

Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD), Marktforscher und Lobbyisten können so oft wie sie wollen die Forderung nach 350.000 bis 400.000 Wohnungen jährlich wiederholen. Es fehlen die Kapazitäten, um sie zu bauen. Bau-Spitzenverbände in Deutschland waren in ihrer im vergangenen Frühjahr veröffentlichten Prognose von insgesamt etwa 290.000 neuen Wohnungen im Jahr 2016 ausgegangen.

Die offiziellen Fertigstellungszahlen für 2016 werden von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder zusammengetragen und dürften noch einige Monate auf sich warten lassen. Doch Experte Dorffmeister hält das Ziel von jährlich 400.000 Wohnungsfertigstellungen über einen Zeitraum von fünf oder zehn Jahren für „absolut unrealistisch“. „Es kann sogar gut sein, dass wir in den kommenden Jahren nicht einmal die 350.000er-Marke erreichen werden.“ Die zurückliegenden sieben Jahre des Aufschwungs hätten gezeigt, wie schwierig sich eine rasche Ausweitung der Fertigstellungszahlen gestalte.