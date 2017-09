 Immobilienmarkt Österreich: Wien boomt

Wien Die Stadt ist ein Touristenmagnet – das macht auch Hotelinvestments interessant. (Foto: dpa)

WienVom neuen Büro am Wiener Donaukanal hat Martin Sabelko seinen Markt fest im Blick. Im obersten Stock des Verlagshochhauses, das die frühere österreichische Gruner + Jahr-Tochter in guten Zeiten quasi allein nutzte, bietet sich ein spektakuläres Panorama über die 1,85 Millionen Einwohner große Stadt. Viel Zeit, um den faszinierenden Ausblick über das Häusermeer zu genießen, wird der Wiener Immobilienmanager aber nicht haben.

Als frisch gebackener Österreich-Chef des Hamburger Immobilieninvestors Warburg-HIH Invest hat er die Aufgabe, schleunigst nach Investitionsprojekten wie Büros, Einkaufszentren und Hotels Ausschau zu halten. Die Tochter der 1798 gegründeten Privatbank M.M. Warburg aus der Hansestadt und der Immobilienfirma HIH Real Estate hat in Österreich Großes vor.

Die Expansion mit eigenem Büro in Wien ist kein Zufall. Die österreichische Hauptstadt boomt dankt der Zuwanderung und eines zuletzt guten Wirtschaftswachstums. „Mit bis zu 43.000 neue Bürgern wachsen wir schneller als das doppelt so große Berlin“, sagt der Wiener Wohnbaustadtrat Michael Ludwig nicht ohne Stolz und ergänzt: „Wir gehen davon aus, dass Wien in Zukunft um jährlich 25.000 Einwohner wächst. Die Grenze von zwei Millionen Einwohnern werden wir in den nächsten Jahren überspringen.“

Der Sozialdemokrat gilt als Favorit für die Nachfolge des langjährigen Wiener Bürgermeisters Michael Häupl. Während die Stadt massiv in den sozial geförderten Wohnbau investiert, werden attraktive Gewerbeimmobilien allmählich zur Mangelware. Die Leerstandquote bei Büros und Läden liegt nach Einschätzung von Marktteilnehmern bei unter fünf Prozent. Das hat Vorteile: Die hohe Nachfrage sorgt für ein wenig volatiles Preisniveau.

Diese Marktbedingungen locken zunehmend auch Investoren aus Deutschland an. „Österreich ist ein sehr stabiler Markt“, resümiert Sabelko, seit rund drei Dekaden im Immobiliengeschäft. Traumrenditen sind freilich in der Alpenrepublik nicht zu erzielen. Doch das ist auch gar nicht so wichtig. Denn bei Warburg-HIH Invest wollen institutionelle Anleger wie Pensionsfonds und Versicherer sicher, stabil und langfristig anlegen. Der schnelle Euro ist nicht das Ziel.

Für den Hamburger Investor – seit anderthalb Jahrzehnten im Markt - spielte Österreich bislang nur eine bescheidene Nebenrolle. Von den 6,3 Milliarden Euro an Assets sind nach Unternehmensangaben lediglich zehn Prozent in der Alpenrepublik, vor allem in Wien, investiert. Das soll sich schleunigst ändern. „Wir wollen das Investment zeitnah verdoppeln“, verkündet Sabelko, ohne einen konkreten Zeitpunkt zu nennen. Doch der promovierte Jurist lässt durchblicken, schnell soll es schon gehen. Vielleicht ein oder zwei Jahre. Doch sein unternehmerischer Erfolg hängt von den Gewerbeobjekten ab, die auf den Markt kommen. Und deren Zahl ist angesichts des geringen Leerstands vergleichsweise gering.