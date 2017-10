 Immobilienpreise: Baukosten für neue Wohnungen steigen wie seit 2008 nicht

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Baustelle Die Preise für den Wohnungsbau sind zuletzt wieder stark angestiegen. (Foto: dpa)

BerlinBauen in Deutschland hat sich so stark verteuert wie seit neun Jahren nicht mehr. Der Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude kostete im August 3,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. „Das ist der höchste Anstieg der Preise seit August 2008“, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit.

Die Preise beziehen sich auf Leistungen am Bauwerk einschließlich der Umsatzsteuer. Erdarbeiten verteuerten sich mit 4,6 Prozent besonders stark. Bei Klempner-, Gerüst- sowie Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten lag das Plus bei jeweils knapp vier Prozent.

Nicht der Bau von Wohnungen ist teurer geworden, höhere Kosten entstehen auch beim Bau von Bürogebäuden. Hier zogen die Neubaupreise um 3,2 Prozent an. Bei gewerblichen Betriebsgebäuden gab es einen Aufschlag von 3,3 Prozent, im Straßenbau von 4,2 Prozent.

Das Bauhauptgewerbe meldet derweil kräftig steigende Umsätze. Im Juli lagen sie um acht Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Hochbau erhöhten sich die Einnahmen um 11,8 Prozent, im Tiefbau um 5,4 Prozent.