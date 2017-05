Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Kein Boom dauert ewig

Und auch die Commerzbank warnt: „Der Immobilienboom nimmt immer mehr Züge einer Blase an.“ Die Preissteigerungen waren gerade in den vergangenen Jahren enorm. Der Immobilienverband IVD hat ausgerechnet, dass die Preise für gebrauchte Immobilien mit mittlerem Wohnwert in den 14 größten Städten im Jahr 2016 um fast zehn Prozent gestiegen sind. Im Jahr zuvor waren es 7,5 Prozent. Natürlich schüren solche Zahlen die Befürchtungen, der Zyklus steigender Preise könne sich seinem Ende nähern.

Für Anleger sind das keine guten Aussichten. Die Bundesbank-Vizepräsidentin hat sie deshalb in einem Interview mit der Wochenzeitung „Die Zeit“ eindringlich davor gewarnt, das aktuelle Umfeld niedriger Zinsen und steigender Gebäudepreise kritiklos in die Zukunft fortzuschreiben. „Wenn die Zinsen wieder steigen, könnten viele Finanzierungsmodelle ins Wanken geraten“, sagte sie.

Auch wenn Experten derzeit davon ausgehen, dass die Zinsen vorerst niedrig bleiben, dürfen Immobilienkäufer diese Gefahr nicht aus den Augen lassen. Das Jahr 2008 hat allerdings auch gezeigt, dass die Immobilienpreise nicht allein vom aktuellen Zinsniveau abhängen. Auch exogene Schocks können sie einbrechen lassen, wie der Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers im Jahr 2008 zeigte hat.

Aktuell stützt aber sicherlich die Nachfrage den Markt. Denn die ist viel höher als das Angebot. Auf dem Wohnimmobilienmarkt fehlen in Deutschland nämlich Wohnungen. In Ballungszentren wird gar von Wohnungsnot gesprochen. Laut Ifo-Institut werden 2017 immerhin 325.000 Wohnungen fertiggestellt, im nächsten Jahr sogar 335.000. Das reicht aber nicht. Der Bedarf liegt bei 400.000 Wohnungen pro Jahr.

Klar ist aber: Kein Boom hält ewig, auch der am deutschen Immobilienmarkt nicht. Die Gegenbewegung wird irgendwann kommen, Überbewertungen werden abgebaut. Da unterscheidet sich die Anlageklasse Immobilien nicht von Aktien, auch wenn deren Kursschwankungen in der Regel heftiger sind. Investoren dürfen sich nichts vormachen: Immobilien mögen ein vergleichsweise sichere Anlageklasse sein, aber absolute Sicherheit gibt es eben nicht. Schon gar nicht in Krisenzeiten.