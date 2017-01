Erfahrungen aus der Finanzkrise überwunden

Offenbar haben Anleger ihre schmerzhaften Erfahrungen aus der Finanzkrise 2008 überwunden. Damals konnten einige Fonds den Zahlungsforderungen ihrer Anleger nicht nachkommen, wurden geschlossen und mit Verlusten abgewickelt. Das Problem heute: Die Nachfrage ist so groß, dass die Immobilienfonds gar nicht nachkommen, das Geld anzulegen. Und weil es in Zeiten von negativen Einlagezinsen teuer ist, Geld zu halten, nehmen Fonds von Union Investment oder der Deutschen Bank keine neuen Kundengelder mehr an oder die Neuausgabe ist strikt limitiert, wie bei der Deka. Ein Schutz für die Rendite sozusagen.

In diesem Umfeld plant nun die Swiss Life in den Markt einzusteigen und will offenbar einen neuen Fonds auflegen. Der soll auch Kleinanlegern offenstehen. Es wird der vierte neu aufgelegte Publikumsfonds seit der Fondskrise von 2008 sein, und Swiss Life ist die erste Gesellschaft seit mehr als zehn Jahren, die neu in das Geschäft mit Publikumsfonds einsteigt.

Bleibt die Frage: Wo liegt künftig die Rendite, die sich Anleger nun erhoffen? Wenn es nach Muschter von der Commerz Real geht, etwa im Hotel 11 Howard im New Yorker Stadtteil Soho, das die Commerz Real im vergangenen Jahr gekauft hat. Nicht nur die Lage sei hervorragend. „Wenn Sie mit Jugendlichen anreisen, interessiert Sie vielleicht, dass Rihanna direkt gegenüber wohnt. Da können Sie direkt in den Küchentrakt sehen.“

Der Kauf von Commerz Real verbindet gleich zwei große Trends der Fondsmanager auf der Jagd nach Rendite: Objekte in Nordamerika und Spezialimmobilien wie Hotels.

Auch Martin Brühl, Geschäftsführer von Union Investment Real Estate, wähnt gute Geschäfte in den USA. Für ihre offenen Immobilienfonds hat die Gesellschaft allein im vergangenen Jahr 1,3 Milliarden Euro und damit mehr als ein Drittel aller Investitionen in den USA getätigt.

Obwohl Brühl auch bei deutschen Gewerbeimmobilien noch Luft nach oben sieht, sprechen für ihn zwei Dinge für die USA: „Erstens wollen wir unsere Anleger an diesem Wachstumsmarkt teilhaben lassen“, erklärt Brühl. Immerhin finden gemessen am Volumen die größten Transaktionen von Gewerbeimmobilien in den USA statt. „Zweitens wollen wir damit unser Portfolio auch außerhalb der europäischen Kernmärkte diversifizieren.“ Allerdings sind die Union Investment-Fonds nach wie vor für Neuanleger geschlossen. Die Annahme wieder zu öffnen sei aber ein klares Ziel, erklärt Brühl. Wann genau es soweit sein wird, vermag er nicht zu sagen.