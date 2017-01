Keine Gedanken über Trump

Die Deka Immobilien geht noch einen Schritt weiter. Neben den drei bestehenden Fonds – WestInvest Interselect, Deka Immobilien Europa und Deka-Immobilien Global – hat die Gesellschaft unter dem Vorsitz von Torsten Knapmeyer gleich einen ganz neuen Fonds aufgelegt, den Deka Investment Nordamerika – intern auch „Dina“ genannt. Er richte sich vor allem an eher vermögende Kunden. „Der durchschnittliche Anleger investiert 30.000 Euro“, sagt Knapmeyer. Gedanken ob des designierten US-Präsidenten Donald Trump macht er sich nicht. Er sei ja schließlich ein „Mitarbeiter auf Zeit“ – und betont, das nicht despektierlich zu meinen.

Die Realität sei ja aber die, dass Trump maximal eine Amtszeit von acht Jahren vor sich habe. Sein Fonds habe eher 50 Jahre im Blick. Bei der Rendite schwebt ihm eine 3 vor dem Komma vor – also rund ein Prozent mehr als der Durchschnitt offener Immobilienfonds.

Das Ziel liegt deutlich über der Rendite anderer offener Immobilienfonds, die um die zwei Prozent liegt. Das ist auch in den weiteren Deka-Fonds kaum anders als am Markt. Und obwohl die Zukunft eher nach mehr Renditedruck aussieht, bleibt Knapmeyer gelassen. Er erwartet, dass die Rendite sich „stabil seitwärts“ entwickelt.

Schwieriger wird es für jene Fonds, die nur in Deutschland investieren dürfen. Wer nicht teuer in zentralen Lagen kaufen will, muss entweder an den Stadtrand ausweichen oder gleich Spezialimmobilien kaufen. Angefangen bei Hotels geht die Liste über Logistikzentren bis hin zu Studentenwohnheimen. Laut einer Untersuchung vom Immobiliendienstleister CBRE liefern deutsche Büroimmobilien im Schnitt Erträge zwischen drei und vier Prozent. Bei den Hotels sind es schon fünf bis sechs Prozent.

Der neue Fokus der Fondsmanager birgt aber nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Was für Spezialimmobilien wie Studentenwohnheime das Risiko einer wegbrechenden Nachfrage ist, sind bei Anlagen im Ausland wie Nordamerika Währungsrisiken.

Während die Party am Immobilienmarkt, nicht zuletzt in Deutschland, ob der seit Jahren steigenden Preise, scheinbar ungehemmt weitergeht, dämpft Gunnar Herm von der UBS die Stimmung. Der Leiter der Immobilienanalyse Europa sieht eine Periode mit „deutlich niedrigeren Gesamtrenditen“ auf Immobilien aus. „In den letzten vier bis fünf Jahren haben wir weltweit überdurchschnittliche Wertzuwächse bei den Immobilien gesehen“, sagt Herm. „Die globalen Immobilienmärkte stehen 2017 an einem Wendepunkt. Bis hierhin sind sie von einer geldpolitischen Welle getragen wurden. Ab jetzt muss wieder hart gearbeitet werden.“