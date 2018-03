 Frankfurter Ostend: Wo es um die Wurst geht

Frankfurt

Früher war das Frankfurter Ostend eine der Gegenden, in denen man sich nur ungern aufhielt. Heute ist es die angesagteste Ausgehmeile der Stadt und auf Platz zwei der Trendviertel Frankfurts. Das ist nicht zuletzt dem König des Ostends und einer Rindswurst zu verdanken. Die Folge: In keinem anderen Stadtteil sind die Preise für Wohnraum in den letzten Jahren so stark gestiegen wie im Ostend.

Wer im Ostend eine Eigentumswohnung kaufen will, muss laut der Erhebung von Immobilienscout 24 im Schnitt mit 2.600 Euro pro Quadratmeter rechnen. Richtig teuer sind die neuen Luxuswohnungen am Mainufer, von hier ist es nicht weit bis in die Innenstadt. Eine Eigentumswohnung kostet hier mehr als 4.000 Euro pro Quadratmeter.