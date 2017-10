Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Immofinanz Das Logo des österreichischen Immobilienkonzerns in Wien. (Foto: Reuters)

Moskau/WienDer österreichische Immobilienkonzern Immofinanz steht Insidern zufolge kurz vor dem Verkauf seiner Moskauer Einkaufszentren an die russische Firma Fortgroup. Das sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Das Unternehmen gab später bekannt, dass es nunmehr mit einem Bieter für sein Moskauer Einzelhandelsimmobilien-Portfolio in fortgeschrittenen Gesprächen stehe.

Wesentliche Bedingungen seien allerdings noch ausstehend. Im Gesamtprozess für den Verkauf der Moskauer Zentren befänden sich aktuell weitere Interessenten. Es sei aus heutiger Sicht unverändert geplant, die Abgabe des Russland-Portfolios bis Ende 2017 abzuschließen. Der Verkauf des Russland-Geschäfts ist ein wichtiger Schritt vor einem möglichen Zusammenschluss mit dem Wiener Konkurrenten CA Immo.