Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Weder urban noch sozial“

Im Wandel Viele Baustellen prägen das Berliner Stadtbild. (Foto: dpa)

Die Hamburger HafenCity sei ein Beispiel dafür. In Berlin zeige es sich gerade am Alexanderplatz. Star-Architekt Frank Gehry ging als Sieger eines Wettbewerbs für einen futuristischen 150 Meter hohen Wohnturm hervor, der zwischen DDR-Bauten in die Höhe wachsen soll. „Da kaufen sich dann reiche Russen Apartments und sind dann später zweimal im Jahr da drin“, sagt Hotze. „Das finde ich weder urban noch sozial.“

Das Hochhaus zum Wohnen aber wird durch solche Projekte aufgewertet. In den 70er-Jahren hatte sich Deutschland weitgehend davon verabschiedet. Denn Konzepte für Hochhaus-Siedlungen am Stadtrand waren nicht aufgegangen, oft entstanden soziale Brennpunkte. Es habe an Infrastruktur und Mietermix gemangelt, sagt TU-Planer Steffan. Danach entstanden Hochhäuser eher als Prestigebauten, unter anderem für Banken.

Für Steffan gehören Wohn-Hochhäuser ins Zentrum, schon um Parkplatz-Streit mit einer guten Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel zu vermeiden. Doch teure und schicke Wohntürme mit günstigen Mieten sind kaum denkbar. Sie rechnen sich für Investoren nicht und fallen damit als Puffer für den angespannten Wohnungsmarkt im Stadtzentrum aus.

Architekt Hotze wünscht sich noch eindeutigere Signale von der Politik als Mietpreisbremsen und Ferienwohnungsverbote. „Konzepte mit bezahlbarem Wohnraum und Alternativkultur fallen hinten runter, weil die öffentliche Hand bei Bundesgrundstücken gezwungen ist, sie meistbietend zu verkaufen“, sagt er. Diese Effekte seien aber nicht naturgegeben. „Mit genügend politischem Willen ließen sich diese Gesetze ändern – hin zu einer Vergabe mit Gemeinwohlorientierung“, ist er überzeugt.

Berlins neuer rot-rot-grüner Senat will sich kümmern. Auch um die Hochhäuser. Denn für die gibt es – abgesehen von einem Wettbewerb für den Alexanderplatz aus den frühen 90er-Jahren – auch keinen richtigen Plan. München ist da lange weiter. Ein Volksentscheid sprach sich bereits 2004 dafür aus, dass kein Haus höher sein darf als die Türme der Frauenkirche – nämlich 100 Meter. „Eine Stadt muss sich auch Gedanken machen, wo sie Hochhäuser haben will“, sagt Claus Steffan an der TU.

Berlin will nachsitzen. Ein Hochhausleitbild sei in Arbeit, versichert Petra Rohland, Sprecherin im Stadtentwicklungssenat. Verdichtung sei notwendig, Wildwuchs solle es nicht geben – und möglichst einen Mehrwert für die ganze Stadt.