Starwood Capital US-Investor legt Offerten für österreichische Immobilienfirmen vor

Der US-Immobilieninvestor Starwood Capital greift nach zwei österreichischen Firmen. Beiden Unternehmen liegen Angebote vor.

Die Immobilienfirma hat vom US-Investor Starwood Capital eine Offerte erhalten. (Foto: Reuters) CA Immo

FrankfurtDer US-Investor Starwood Capital nimmt den angekündigten Einstieg bei den österreichischen Immobilienfirmen CA Immo und Immofinanz in Angriff. Das Unternehmen legte am Mittwoch seine Offerten für Minderheitsbeteiligungen an beiden Immobilienfirmen vor. Bei der CA Immo will sich der US-Investor mit 26 Prozent beteiligen und bietet dafür 27,50 Euro. Die Offerte läuft bis zum 16. Mai. Bei der Immofinanz strebt Starwood Capital einen Anteil von bis zu fünf Prozent an und bietet dafür 2,10 Euro je Aktie. Die Angebotsfrist endet am 30. Mai.

Starwood Capital wurde 1991 gegründet und konzentriert sich auf Immobilieninvestments, ist aber auch in anderen Bereichen tätig. Für seine jüngsten Fonds hat das Unternehmen kürzlich 7,5 Milliarden Dollar eingesammelt, von denen ein erheblicher Teil in Europa angelegt werden soll. Mit mehr als 3400 Mitarbeitern verwaltet Starwood Vermögen von rund 56 Milliarden Dollar.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.