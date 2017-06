Wohnungsnot Nicht nur in den Ballungsräumen, auch in der umliegenden Peripherie nimmt die Wohnungsknappheit zu. (Foto: dpa)

BerlinWohnung sind nicht mehr nur in Ballungsräumen knapp und teuer. Mittlerweile ist in einem Drittel der regionalen Wohnungsmärkte der Wohnraum knapp. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Gutachterinstituts Prognos.

Wie Prognos mitteilte, ist die Situation in 138 Städten und Kreisen problematisch – also in jeder dritten Kommune. Und die Situation könnte sich noch weiter verschärfen, denn die Nachfrage nach Wohnraum steigt in diesen Gebieten deutlich stärker als der neue Wohnraum. „Die Wohnungsampel steht auf Hell- oder sogar schon Dunkelrot“, heißt es deshalb in den Studie. Selbst für Haushalte mit mittleren Einkommen werde es immer schwieriger, bezahlbare Wohnungen zu finden. „Das Phänomen des Wohnungsmangels geht dabei deutlich über die Metropolen und Ballungsräume hinaus“, heißt es in der Analyse weiter. In Auftrag gegeben hat die Studie das Verbändebündnis Wohnungsbau, zu dem sieben Verbände und Organisationen der Bau- und Immobilienbranche gehören.

Charakterisierung der regionalen Wohnungsmarkttypen Top-Sieben Anzahl: 7

Beispiele: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart

Charakteristika: sehr starke Bevölkerungszunahme, durchschnittliche Angebotsentwicklung, extremer Wohnungsnachfrageüberhang (38 Prozent der Wohnungsbaulücke seit 2011), sehr starkes Beschäftigungswachstum, höchste Arbeitsplatzdichte, sehr große Kaufkraft Quelle: Prognos 2017

Sehr angespannte Wohnungsmärkte (B-Standorte) Anzahl: 35

Beispiele: Münster, Freiburg, Karlsruhe, Leipzig, Potsdam, Darmstadt, Fürstenfeldbruck, Offenbach, Ulm, Regensburg, Trier

Charakteristika: starkes Bevölkerungswachstum insb. durch Zuzug, höchste relative Angebotsentwicklung (3,3 Prozent), deutlicher Nachfrageüberhang führt zu geringem Deckungsgrad (46 Prozent), sehr hohe Arbeitsplatzdichte und starke Beschäftigungsentwicklung, deutlich erhöhte Kaufkraft

Angespannte Wohnungsmärkte (C-Standorte) Anzahl: 96

Beispiele: Dresden, Erfurt, Kiel, Schwerin, Ravensburg, Freising, Emsland, Harburg, Mainz-Bingen, Neuss

Charakteristika: Deutlicher Anstieg der Haushaltsentwicklung, überdurchschnittliche Angebotserweiterung, verringerter Deckungsgrad (64 Prozent) der Wohnungsnachfrage seit 2011, hohe Arbeitsplatzdichte und überdurchschnittliche Beschäftigungsentwicklung, durchschnittliche Kaufkraft

Relativ ausgeglichene Wohnungsmärkte Anzahl: 93

Beispiele: Dortmund, Rostock, Solingen, Soest, Verden, Fulda, Waldshut, Germersheim, Havelland

Charakteristika: Durchschnittlicher Anstieg der Haushaltsentwicklung sowie des Wohnungsbestands, relativ ausgeglichener Deckungsgrad von 90 Prozent, durchschnittliche Kaufkraft, leicht überdurchschnittliche Beschäftigungsentwicklung

Wohnungsmärkte mit stagnierender Nachfrage Anzahl: 101

Beispiele: Hildesheim, Celle, Duisburg, Höxter, Ostholstein, Hof, Chemnitz, Oder-Spree

Charakteristika: Stagnierende Wohnungsnachfrage bei leichter Zunahme des Angebots, Deckungsgrad von über 100 %, geringe Arbeitsplatzdichte, leicht unterdurchschnittliche Beschäftigungsentwicklung sowie geringe Kaufkraft

Wohnungsmärkte mit rückläufiger Nachfrage Anzahl: 70

Beispiele: Uckermark, Gera, Goslar, Kyffhäuserkreis, Anhalt-Bitterfeld, Pirmasens, Herne, Vogtland

Charakteristika: Rückläufige Wohnungsnachfrage und Angebotsüberhang, keine Wohnungsbaulücke, Abwanderung, geringe Arbeitsplatzdichte und deutlich unterdurchschnittliche Beschäftigungsentwicklung sowie sehr geringe Kaufkraft

Insbesondere in den wirtschaftlichen Ballungsräumen und Universitäts- und Großstädten stieg die Wohnungsnachfrage überproportional stark. Besonders prekär ist die Lage weiterhin in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart. In diesen sieben Städten kann sich laut der Studie eine Familie mit einem mittlerem Einkommen von 2168 Euro netto weniger als 70 Quadratmeter leisten. Die Experten gehen dabei davon aus, dass eine Familie 35 Prozent des Haushaltseinkommens für die Warmmiete ausgibt. Im Bundesdurchschnitt bekäme man für 759 Euro warm 77 Quadratmeter.

Auch Leipzig, Trier, Offenbach und Landshut gehören zu den Wohnungsmärkten mit dem stärksten Anstieg der Wohnungsnachfrage. Gleiches gilt für Städte und Landkreise im Umland wachstumsstarker Ballungsräume (u. a. München, Stuttgart, Ulm/Bodensee/Oberschwaben, Südlicher Oberrhein, Rhein-Neckar, Rhein-Main, Hamburg und Berlin) – zumeist das Ergebnis eines starken Pendleraufkommens. Allerdings ging auch fast in jedem fünften regionalen Wohnungsmarkt die Wohnungsnachfrage zurück. Davon betroffen sind in erster Linie ländliche Teilräume in Ostdeutschland und strukturschwache Landkreise in Westdeutschland.

„In vielen Orten können sich selbst Durchschnittsverdiener einen Umzug nicht mehr erlauben. Die Bezahlbarkeit von Wohnraum ist für mehr als die Hälfte der Bevölkerung eine finanzielle Herausforderung“, sagte der Chef der Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt, Robert Feiger, der Deutschen Presse-Agentur. „Der Wohnungsmangel ist damit in der Mitte der Gesellschaft angekommen.“