Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Bauspardarlehen gleichen Volltilgerdarlehen

Bauspardarlehen lassen sich gut mit sogenannten Volltilgerdarlehen vergleichen. So heißen Baukredite, die am Ende der Zinsbindung vollständig abbezahlt sind. Wie lange es dauert, bis ein Bauspardarlehen vollständig zurückgeführt ist, kommt auf den beim Abschluss des Vertrages gewählten Tarif an. Typisch sind Darlehenslaufzeiten von sieben bis zehn Jahren.

Angenommen, es werden 30.000 Euro umgeschuldet, die als Bauspardarlehen binnen fünf Jahren zurückzuzahlen wären. Für den gleichen Betrag veröffentlichte die Plattform der FMH-Finanzberatung am Freitag vor Heiligabend Angebote über Volltilgerdarlehen zu Effektivzinssätzen von gut 1,2 und 1,4 Prozent Effektivzins. Sie sind mit Monatsraten von 513 beziehungsweise 516 Euro zurückzuzahlen. Für ein Darlehen mit fünf Jahren Zinsbindung und drei Prozent Tilgung betragen die Raten nur etwa ein Fünftel. Dafür schuldet der Kreditnehmer der Bank nach fünf Jahren aber noch mehr als 25.000 Euro.

Doch häufig muss bei der Ablösung eines Bauspardarlehens noch eine weitere Klippe umschifft werden. Bauspardarlehen werden gerne als Zusatzfinanzierung genommen, wenn die Banken nur Kredite nur bis zu 60 Prozent des Immobilienwertes geben wollen. Bei der Bank bekommt der Häuslebauer seinen Kredit zu erstrangigen Konditionen. Das bedeutet, dass der Kredit im Grundbuch im ersten Rang eingetragen wird. Das Bausparkasse lässt ihr Darlehen im zweiten Rang eingetragen, was für sie ein höheres Risiko bedeutet. Denn sollte der Häuslebauer die Darlehen nicht zahlen können und das Haus muss verkauft oder versteigert werden, bekommt die Bank zuerst ihr Geld und die Bausparkasse muss nehmen, was übrig bleibt.

Wer nun das Bauspardarlehen im zweiten Rang ablösen will, muss eine Bank finden, die dazu bereit ist. „Banken gehen nicht gerne in den zweiten Rang“, weiß Elgin Gorissen-van Hoek, Vorstand und Baufinanzierungsexpertin im Bundesverbandes Finanz-Planer.

Doch es gibt einen verblüffenden Ausweg. Zurzeit werden Verbraucherkredite zur freien Verwendung bis zu 50.000 Euro Darlehensbetrag und mit bis zu sieben Jahren Laufzeit vereinzelt zu weniger als zwei Prozent Effektivzins angeboten. Noch größer ist das Angebot vor Darlehen in der Angebots-Zinsspanne von zwei bis drei Prozent.

Die Zinsen sind zwar etwa doppelt so hoch wie für ein Hypothekendarlehen. Dafür gibt es andere Vorteile: Der Grundbucheintrag entfällt. Der Kreditnehmer kann sich das Geld für den Notar, der den Wechsel des Kreditgebers ins Grundbuch einträgt, sowie die Gebühr für die Eintragung ins Grundbuch sparen. Mit einer maximalen Tilgungsdauer von 84 Monats decken die Ratenkredite annähernd die Restlaufzeit bereits zum Teil getilgter Bauspardarlehen ab.