Käufer sollten langfristig planen

Der Erwerb einer Immobilie ist eine langfristige Geldanlage, deshalb dürfen gerade Zukunftspläne nicht vernachlässigt werden. Kinderplanung, Jobverlust, gegebenenfalls eine Trennung vom Partner: All diese Themen müssen rational betrachtet werden. „Die monatliche Belastung sollte auch langfristig tragbar sein, eventuell auch zeitweise nur mit einem Einkommen.“, sagt Max Herbst von der FMH-Finanzberatung. Denn ein Immobilienkauf und die damit verbundene Aufnahme eines Kredites sind deutlich komplexer, als es zu Beginn scheinen mag.

Neben oftmals unverschämt hohen Preisen, lässt häufig ein anderer Faktor das Kaufvorhaben frühzeitig scheitern. Bei vielen potentiellen Käufern fehlt es schlichtweg am nötigen Eigenkapital, das mitgebracht wird. Noch vor einigen Jahren galt bei Banken die Regel, dass ein Minimum von etwa 20 bis 30 Prozent der Kaufsumme an Eigenmitteln eingebracht werden muss. Dazu raten Verbraucherportale auch heute noch. Doch die Banken können heute deutlich flexibler agieren und sich sehr billig Geld bei der EZB leihen. So kommen attraktive Verzinsungsangebote zustande.

Die Mini-Zinsen heizen den Mut der Verbraucher an, hohe Immobilienkredite aufzunehmen. Banken machen so manche Finanzierung möglich, auch ohne Eigenkapital. Experten sprechen in so einem Fall von einer Vollfinanzierung: Der komplette Kaufpreis kommt vom Kreditinstitut. Falls eine Finanzierung zustande kommt, gilt jedoch eine weitere alte Regel: Wer nicht vorspart, muss nachsparen.

Geld vor und während der Tilgung des Kredites beiseitezulegen, empfiehlt sich jedoch in jedem Fall: „Wer heute bereits spart, kann dieses Geld künftig nutzen, um den Kredit zu bedienen“, rät Finanzcoach Antonio Sommese. Ohne Eigenkapital einen Kredit aufzunehmen kann zu sehr hohen Tilgungsraten führen. Auch hier muss realistisch kalkuliert werden, welche monatliche Zinslast das Budget tragen kann.

Doch weitere Kostenfallen werden oft außer Acht gelassen: Besonders Nebenkosten des Kaufes fallen schnell unter den Tisch und sorgen nach dem Kauf für Kopfschmerzen. Makler, Notar und Grundbuchamt wollen selbstverständlich mitverdienen und kassieren abhängig von Standort zwischen 9 und 16 Prozent des Kaufpreises an Nebenkosten. So sollten vor Erwerb einer Immobilie die vorhandenen Eigenmittel ausgelotet werden: Wenigstens die Kaufnebenkosten sollten durch das vorhandene Eigenkapital finanziert werden können.

Der Budgetrechner hilft, zu errechnen, was unterm Strich übrig bleibt und wie hoch die monatlichen Raten des Immobilienkredites maximal sein dürfen. „Ein Kassensturz ist in jedem Fall sinnvoll. Auch um festzustellen, welche unnützen Ausgaben in Zukunft gestrichen werden können“, sagt Herbst. Nach dem Kassensturz können Gesamtkosten eines Immobilienkaufs den Mietpreisen gegenüber gestellt werden, um klar sehen zu können, ob sich ein Erwerb lohnt oder nicht. Denn nur ohne Schönrechnerei am Budget kann man langfristig und ohne finanzielle Sorgen die eigene Immobilie in vollen Zügen genießen.