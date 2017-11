 Tool der Woche: Perfekter Mieter gesucht

Immobilien in München Die Preise in München sind für viele nicht nur unbezahlbar, sie haben auch eine unmittelbare Wirkung auf die umliegenden Städte. (Foto: dpa)

Düsseldorf„Habe mich eben auf fünf Anzeigen gemeldet. Alle nur per E-Mail oder Chiffre, weil nirgendwo eine Nummer angegeben war. Außerdem haben wir heute mal wieder eine Selbstauskunft ausgefüllt und versendet. Damit geben wir alle unsere Daten preis. Oft bekommt man nicht mal auf solche Mails eine Rückmeldung, obwohl man sich die Mühe macht.“ Ein Protokoll der Hilflosigkeit auf „fudder“, dem Online-Portal der „Badischen Zeitung“. Es dokumentiert Tag zwei im zweiten Jahr der Wohnungssuche einer verzweifelten jungen Frau, die zusammen mit ihrem Partner eine Bleibe in Freiburg sucht.

Der Frust sitzt tief bei Deutschlands Wohnungssuchenden – nicht nur in den sieben Metropolen von Hamburg im Norden, München im Süden und Berlin im Osten als Pendant zu Köln im Westen. Auch in Regionalzentren, erst recht, wenn sie angesagte Universitätsstädte sind wie Freiburg oder Regensburg, führt die Wohnungsnot zu verstopften Treppenhäusern, weil Massen von Menschen sich um eine einzige Wohnung bewerben.

Vermietet.de hat die eigenen Kunden gefragt, wie perfekte Mieter aussehen, und erfahren: Gesucht wird das „hundelose Paar“. Am liebsten nehmen die Hauseigentümer Paare (65 Prozent), allenfalls mit Kleintieren, vor Singles (59 Prozent) und Familien (47 Prozent) in ihre Wohnungen. Unbeliebt sind vor allem Wohngemeinschaften. Die wichtigsten weiteren Kriterien sind Einkommen, Sympathie und die Vorlage der typischen Dokumente wie Einkommensnachweis und Bonitätsauskunft von der Schufa.

Entwicklung der Angebotsmieten in deutschen Städten Leipzig 1. Halbjahr 2004: 4,90 Euro/m²/Monat 1. Halbjahr 2016: 6,20 Euro/m²/Monat 1. Halbjahr 2017: 6,55 Euro/m²/Monat Veränderung 2004 bis 2017: +34 Prozent Quelle: JLL

Berlin 1. Halbjahr 2004: 6,00 Euro/m²/Monat 1. Halbjahr 2016: 9,55 Euro/m²/Monat 1. Halbjahr 2017: 10,80 Euro/m²/Monat Veränderung 2004 bis 2017: +80 Prozent

Düsseldorf 1. Halbjahr 2004: 7,85 Euro/m²/Monat 1. Halbjahr 2016: 10,35 Euro/m²/Monat 1. Halbjahr 2017: 11,00 Euro/m²/Monat Veränderung 2004 bis 2017: +40 Prozent

Köln 1. Halbjahr 2004: 8,70 Euro/m²/Monat 1. Halbjahr 2016: 10,55 Euro/m²/Monat 1. Halbjahr 2017: 11,50 Euro/m²/Monat Veränderung 2004 bis 2017: +32 Prozent

Hamburg 1. Halbjahr 2004: 8,20 Euro/m²/Monat 1. Halbjahr 2016: 11,50 Euro/m²/Monat 1. Halbjahr 2017: 11,55 Euro/m²/Monat Veränderung 2004 bis 2017: +41 Prozent

Stuttgart 1. Halbjahr 2004: 8,70 Euro/m²/Monat 1. Halbjahr 2016: 12,55 Euro/m²/Monat 1. Halbjahr 2017: 13,55 Euro/m²/Monat Veränderung 2004 bis 2017: +56 Prozent

Frankfurt am Main 1. Halbjahr 2004: 10,00 Euro/m²/Monat 1. Halbjahr 2016: 13,30 Euro/m²/Monat 1. Halbjahr 2017: 13,70 Euro/m²/Monat Veränderung 2004 bis 2017: +37 Prozent

München 1. Halbjahr 2004: 11,15 Euro/m²/Monat 1. Halbjahr 2016: 16,90 Euro/m²/Monat 1. Halbjahr 2017: 18,70 Euro/m²/Monat Veränderung 2004 bis 2017: +68 Prozent

Vermietet.de ist ein Start-up, das den klassischen Hausverwalter digital ersetzen soll. Der Vermieter erlaubt der Gesellschaft das Mitlesen der Transaktionen auf seinem Konto. Auf diesem Weg prüft vermietet.de, ob die Miete pünktlich gezahlt wird, schreibt, wenn nötig, Zahlungserinnerungen, erstellt Nebenkostenabrechnungen und bereitet die Steuererklärung des Vermieters vor.

Vier von fünf Vermietern bieten ihre Wohnungen über Online-Plattformen an oder hören sich bei Bekannten nach Mietern um (46 Prozent), ergab die Umfrage bei vermietet.de, an der 246 Hausbesitzer teilnahmen. Tipps, wie sich Mieter optimal präsentieren, gibt es auch bei Vermittlungsportalen, etwa bei Immobilienscout24. Der größte digitale Immobilienanzeigenmarkt bietet standardisierte Bonitätschecks oder hilft, digitale Bewerbungsmappen zu erstellen. Miet- und Kaufpreise für Immobilien in einzelnen Regionen können Sie mithilfe des interaktiven Immobilien-Wertfinders des Handelsblatts identifizieren.

Einen ähnlichen Service verkauft Faceyourbase. Der Dienstleister erstellt Mieterprofile und verspricht Vermietern eine Vorauswahl potenziell geeigneter Mieter zu erstellen, sodass sie nicht unzählige Anfragen beantworten müssen. Letzteres geschieht in der Praxis wohl ohnehin nicht, wenn man dem anonymen Erfahrungsbericht aus Freiburg glaubt.

Doch keines der Serviceangebote ändert etwas daran, dass es in Deutschland an Wohnraum mangelt. Seit der Flüchtlingsstrom abgeebbt ist, wurde zwar die Bedarfsprognose von 500.000 auf 400.000 neue Wohnungen pro Jahr reduziert. Doch gebaut wurden 2016 lediglich 278.000. Weil auch die Zahl der Baugenehmigungen mit 375.000 Einheiten unter dem Bedarf blieb, wird sich an der Wohnungsknappheit nichts ändern – zumal die Baugenehmigungen inzwischen schon wieder zurückgehen. In den ersten acht Monaten dieses Jahres waren es knapp 230.000, im vergangenen Jahr zur gleichen Zeit mehr als 245.000.