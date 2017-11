Preise steigen, vor allem im Umland

Über die Konsequenz berichten die Wohnungsmarktreports der Immobilienmarktforscher mit wenigen Tagen Abstand immer wieder das Gleiche: Mieten und Preise steigen. Und weil das schon seit ein paar Jahren so geht, werden auch regelmäßig Vorjahresrekorde gebrochen. Die wenigen Ausnahmen von dieser Regel treffen auf Orte zu, in denen mehr Menschen weg- als zuziehen, auf ländliche, strukturschwache Regionen im Osten wie im Westen.

Diese Ausnahmen sorgen dafür, dass die Mietanstiege über das gesamte Land gesehen im Schnitt harmlos klingen. Laut einem der jüngsten Wohnungsmarktreports, erstellt von F+B Forschung + Beratung, kletterten die Neuvertragsmieten in den vergangenen Monaten in Deutschland im Schnitt um 10,9 Prozent, die Bestandsmieten nur um 5,2 Prozent. Städte mit den höchsten Mieten sind allein vier Gemeinden aus dem Münchener Speckgürtel. F+B untersucht im Vierteljahresabstand die Mietentwicklung in den rund 500 deutschen Städten mit mehr als 25.000 Einwohnern.

Doch dort, wo es eng wird, gehen die Mieten ganz anders ab, nicht nur in Metropolen. Zu den 50 teuersten Städten in Deutschland zählen inzwischen Kleinstädte wie Hofheim und Kelkheim, die beide zwischen Frankfurt und Taunus liegen. Und im Ein-Jahres-Vergleich Ende September waren es auch kleine bis mittelgroße Kommunen unter diesen ohnehin schon teuren Städten, die die höchsten Mietsteigerungen erlebten. Ganz vorn stand Lörrach im Dreiländereck Deutschland, Schweiz, Frankreich, mit einem Plus von 7,3 Prozent. Über fünf Prozent stiegen die Mietforderungen auch in Kornwestheim, Leonberg und Ostfildern, allesamt Umlandgemeinden von Stuttgart. Im Kessel von Stuttgart ist der Preisdruck auf dem Wohnungsmarkt inzwischen so groß, dass die Menschen ins Umland ausweichen und dort die Mieten überdurchschnittlich hochziehen.

Kein neues Phänomen. München ist nicht nur die teuerste Wohnstadt Deutschlands mit Neuvertragsmieten von im Schnitt 13,30 Euro pro Quadratmeter im dritten Quartal, 2,70 Euro mehr als in Stuttgart. Die permanenten Mieterhöhungen treiben Münchener ins Umland. Sie nehmen lange Anfahrtszeiten zum Arbeitsplatz in Kauf und erleben, wie selbst dort die Mieten auf ein weit überdurchschnittliches Niveau steigen. Nach wie vor ist auffällig, dass das Leben in sehr vielen Provinz-Metropolen wesentlich teurer ist als in Berlin. In der Hauptstadt verlangen Vermieter bei Vertragsneuabschlüssen zurzeit im Schnitt 8,20 Euro pro Quadratmeter. Damit fällt Berlin im Mietvergleich nicht einmal unter die teuersten 100 Städte.

Dass Deutschland mehr Wohnungen braucht, wissen auch die Politiker. Die Partner einer möglichen Jamaika-Koalition haben das Ziel, für ausreichend und bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Doch das wollte auch die schwarz-rote Vorgängerregierung bereits. Das Ziel wurde verfehlt. Bezahlbar sollte Wohnraum dank der Mietpreisbremse bleiben. Die untersagte es Hauseigentümern bei Wiedervermietung die Miete so stark anzuheben, dass die ortsübliche Vergleichsmiete um mehr als zehn Prozent überschritten wird. Verstöße gegen dieses Gesetz wurden praktisch nicht geahndet.

„Wir begrüßen, dass die Parteien die Mietpreisbremse auf den Prüfstand stellen wollen“, sagt Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses über die Sondierungsgespräche der Koalitionäre in spe. Dass die Mietpreisbremse nach Prüfung verschärft wird, wie es die SPD vor der Wahl forderte, ist ganz gewiss nicht zu erwarten. Den starken Anstieg der Mieten hat sie in ihrer aktuellen Fassung nicht verhindert. Das haben mehrere Untersuchungen ergeben.

Bis verschiedene Maßnahmen wirken, sofern sie beschlossen werden, fließt in Freiburg noch viel Wasser die Dreisam herunter. Der vor wenigen Tagen der Verzweiflung nahen Freiburgerin können Maßnahmen wie Neubauförder-Programme nicht mehr helfen. Sie müssen es auch nicht mehr. Nach langer Suche hat sie Glück gehabt: Gemeinsam mit ihrem Partner, ohne Kind und ohne Hund, hat sie inzwischen eine Wohnung gefunden.