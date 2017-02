Umzug? Da überlegt man ganz genau

Dass die Preise für Wohnraum nach oben schießen, liegt zu einem großen Teil an den gleichfalls hochschnellenden Grundstückspreisen. „Früher lag der Grundstücksanteil vom Immobilienpreis bei 30 Prozent. In München liegt er teilweise schon bei 70 Prozent“, sagt Hettenbach über die Auswirkung auf die Kalkulation der Projektenwickler.

Wegen der rasanten Teuerung auf beiden Ebenene stagniert auch die Eigentumsquote der deutschen Haushalte bei gut 45 Prozent – und ist damit eine der niedrigsten in Europa. Lobbyisten aus Bau- und Immobilienwirtschaft fordern deshalb Haushalte mit kleineren und mittleren Einkommen durch Fördermittel den Wohneigentumserwerb zu ermöglichen. Sie stoßen im Wahlkampf bei Politikern auf offene Ohren. In der Diskussion sind Vorschläge, die von Baukindergeld bis zu Teilerlassen bei der Grunderwerbsteuer und Beschränkung von Maklergebühren reichen.

Immobilien weltweit – Tops und Flops Verrückte Preise Der deutsche Häusermarkt spielt verrückt? Andernorts schwanken die Quadratmeter-Preise oft noch krasser, zeigen die Experten von Knight Frank.

Nanjing City: +43% Nirgendwo stiegen die Preise pro Quadratmeter im dritten Quartal 2016 stärker gegenüber dem Vorjahr als in dieser ostchinesischen Millionenstadt.

Vancouver: +24% Vancouver folgt als Stadt mit dem größten Preisplus außerhalb Chinas erst auf Platz neun des Rankings – hinter Schanghai, Peking und anderen China-Metropolen.

Budapest: +24% Budapest konnte nach der Rundung ein ebenso hohes Preisplus verbuchen – damit ist die ungarische Hauptstadt Spitzenreiter in Europa und liegt global auf Rang elf.

Moskau: -10% Wer dort investierte, hat sich 2016 gründlich verzockt. Von sehr hohem Niveau gingen die Preise steil begab, Hauptgrund: die schwache Wirtschaft in Russland.

Aberdeen: -11% Einen Platz hinter Moskau zeigte die schottische Ölmetropole den stärksten Preisverfall weltweit. Der bis zum Herbst sehr niedrige Ölpreis kostete viele Jobs.



Allerdings besteht die Gefahr, dass solche Schwellenhaushalte in finanzielle Schwierigkeiten kommen, wenn die Förderung ausläuft und sie die Anschlussfinanzierung zu wesentlich höheren Zinsen abschließen müssen. Planet-Home-Expertin Heeg-Rupprecht hält allerdings das Gros der Finanzierungen für unproblematisch: „Die deutschen Immobilienkäufer sind sehr sicherheitsorientiert. Zudem bestehen Finanzierer im Schnitt auf einen Beleihungsauslauf von 80 Prozent. Käufer und Bauherren müssen also ausreichend Eigenkapital mitbringen.“

Menschen, die über hohe Mieten klagen und deshalb umziehen wollen, dürfte der Wechsel in Eigentum verwehrt bleiben. Ihnen bleibt womöglich nur der Wechsel in weniger attraktive Wohnlagen, wenn die Miete ihre finanziellen Möglichkeiten übersteigt.

In vielen deutschen Großstädten ist Gentrifzierung zu beobachten. Wohnungen in preisgünstigen Innenstadtquartiere werden durch Modernisierungsmaßnahmen aufgewertet und erreichen so ein Mietniveau, dass sich die alteingesessenen Mieter nicht mehr leisten können. Sie weichen zwangsläufig in Randgebiete mit niedrigeren Mieten aus.

Mancher langjährige Mieter einer Großstadtwohnung, der mit seiner aktuellen Wohnungssituation nicht zufrieden ist, überlegt sich mehrmals, ob er wirklich die Wohnung wechseln soll. Denn Mieterwechsel bieten in Deutschland die Gelegenheit, die Miete zu erhöhen. Bei laufenden Mietverhältnissen sind deutsche Vermieter eher zurückhaltend mit Mieterhöhungen. Das führt dazu, dass bei Wohnungswechseln in prosperierenden Großstädten die Mietbelastung gemessen am höheren Wohnwert überproportional steigt.

Diesem Dilemma entgehen Mieter in Regionen, in denen die Bevölkerung stagniert oder gar abnimmt – wie etwa dem Ruhrgebiet. Dort werden Mieten nur vorsichtig erhöht, um nicht den Auszug des Mieters zu provozieren. In vielen Städten im Pott müssen Mieter nämlich nicht lange nach einer vergleichbar günstigen Wohnung suchen. Und die Wohnungsvermieter wissen, dass Fluktuation ihren Gewinn schmälert, etwa weil sie die Wohnung renovieren müssen, sie leer steht und Maklerkosten auf sie zukommen.