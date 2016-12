Verbraucherkredite sind eine zinsgünstige Alternative

Und billiger als viele Bauspardarlehen sind diese Verbraucherkredite trotzdem noch. Wer zum Beispiel vor zwei Jahren ein Bauspardarlehen über 30.000 Euro zu 3,99 Prozent Effektivzins aufgenommen hat und dieses binnen acht Jahren zurückzahlen muss, zahlt rund 365 Euro Monatsrate. Schafft er es nun, die Restschuld von 23.350 Euro mit einem Verbraucherkredit zu Spitzenkonditionen von 1,89 Prozent Zinsen über sechs Jahre zurückzuzahlen, spart er rund 250 Euro im Jahr.

Wer solche Top-Zinsen haben will, muss der Bank erst eine erstklassige Bonität nachweisen. Wie schwer das ist, lässt sich an einer anderen Kennziffer ablesen. Die Banken müssen in ihren Angeboten auch den Zins nennen, den zwei Drittel ihrer Kunden erreichen. Das verlangt Paragraf 6 Preisangabenverordnung. Er wurde eingeführt, damit Banken nicht nur mit sogenannten „Schaufensterkonditionen“, die am Ende keiner erhält, um Kunden werben. Nun bekommen potenzielle Kunden zumindest ein Gefühl, wo die Bonitätsanforderungen besonders groß sind.

Die Direktbank Barclaycard, die auf dem Internet-Vergleichsportal Check24 am Freitag mit 1,89 Prozent Effektivzins ganz weit vorn lag, bezifferte nach dieser Zwei-Drittel-Regelung den Effektivzins auf 4,15 Prozent. Die Bank of Scottland bot zur gleichen Zeit 1,95 Prozent Darlehenszinsen, und zwei Drittel ihrer Kunden erreichten 3,85 Prozent Zinsen. Noch größer ist die Wahrscheinlichkeit, mit der SWK Bank ins Geschäft zu kommen, wenn man 2,2 Prozent Zinsen akzeptiert.

Für Bankkunden gilt daher zwar immer die Devise: Je geringer die eigene Bonität, desto höhere Zinsen muss man akzeptieren. Dennoch lohnt sich der Angebotsvergleich: Welchen Zinssatz ein Institut gemessen an der Bonität eines Kunden für angemessen hält, das kann sich signifikant unterscheiden.