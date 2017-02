Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Im Süden ist Wohnen besonders teuer

Einen Blick auf die Situation im gesamten Land wirft die Mietspiegelstudie von F+B. Demnach sind die durchschnittlichen Mietspiegelmieten in Deutschland binnen eines Jahres im Durchschnitt um 1,8 Prozent, in Bayern und Baden-Württemberg um 2,7 Prozent gestiegen. Warum die beiden Südländer so teuer sind, zeigt ein Blick auf deren Landeshauptstädte.

In München zahlen die Mieter 71 Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt, in Stuttgart 49 Prozent. Berlin hat es mit seinen rasanten Mietsteigerungen der vergangenen Jahre laut F+B geschafft, dass die Mieten den Durchschnittswert nur noch ganz minimal verfehlen. Die Zahlen basieren auf Mietspiegeln in 388 Orten mit mehr als 20.000 Einwohnern.

Wer in München eine Eigentumswohnung sucht, ob alt, ob neu, ob in der Innenstadt oder einem Außenbezirk, zahlte dafür im vierten Quartal 2016 im Schnitt 5.740 Euro pro Quadratmeter – 4,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Empirica, ein weiterer großer Immobilienmarktforscher, ermittelt für Mieten und Kaufpreise in München sogar noch höhere Werte und nennt für den Quadratmeter Einfamilienhaus einen Preis von 7.059 Euro im vierten Quartal 2016.

Das bedeutet: Wer ein Einfamilienhaus mit der typischen Wohnfläche von 120 Quadratmetern kauft, muss einschließlich Kaufnebenkosten rund eine Million Euro finanzieren – aus der eigenen Tasche oder mit Hilfe der Bank.

Angesichts solcher Summen ist es nicht überraschend, dass nirgendwo höhere Baufinanzierungsdarlehen nachgefragt werden als in München. Check24 hat die über das eigene Preisvergleichsportal angefragten Baufinanzierungen für die zehn größten Städte des Landes untersucht und kommt zu folgendem Ergebnis: Münchener wollten im Schnitt 420.000 Euro Baugeld aufnehmen, 86 Prozent mehr als Leipziger, die mit knapp 227.000 Euro zufrieden waren.

Immobilien weltweit – Tops und Flops Verrückte Preise Der deutsche Häusermarkt spielt verrückt? Andernorts schwanken die Quadratmeter-Preise oft noch krasser, zeigen die Experten von Knight Frank.

Nanjing City: +43% Nirgendwo stiegen die Preise pro Quadratmeter im dritten Quartal 2016 stärker gegenüber dem Vorjahr als in dieser ostchinesischen Millionenstadt.

Vancouver: +24% Vancouver folgt als Stadt mit dem größten Preisplus außerhalb Chinas erst auf Platz neun des Rankings – hinter Schanghai, Peking und anderen China-Metropolen.

Budapest: +24% Budapest konnte nach der Rundung ein ebenso hohes Preisplus verbuchen – damit ist die ungarische Hauptstadt Spitzenreiter in Europa und liegt global auf Rang elf.

Moskau: -10% Wer dort investierte, hat sich 2016 gründlich verzockt. Von sehr hohem Niveau gingen die Preise steil begab, Hauptgrund: die schwache Wirtschaft in Russland.

Aberdeen: -11% Einen Platz hinter Moskau zeigte die schottische Ölmetropole den stärksten Preisverfall weltweit. Der bis zum Herbst sehr niedrige Ölpreis kostete viele Jobs.



Für einen Münchener führt dies bei einem Darlehen mit 15 Jahren Laufzeit und drei Prozent Tilgung bei zurzeit sehr günstigen 1,7 Prozent Effektivzins zu einer monatlichen Belastung von 1.641,50 Euro. Der Leipziger kommt dagegen mit 887,19 Euro im Monat aus.

Neben den Münchenern fragten auch Hamburger, Düsseldorfer, Stuttgarter und Frankfurter Summen von mehr als 300.000 Euro nach. Zwei Drittel der Kunden planten laut Check24 mit den Darlehen, ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung zu kaufen. Demgegenüber benötigte ein eigenes Bauvorhaben die durchschnittlich höchste Baufinanzierungssumme.