 Wohnungsmarkt: Das Ende der Preissteigerungen naht

Eine Siedlung in München In München gingen die Preise für Eigentumswohnungen zuletzt um 0,4 Prozent zurück. (Foto: dpa)

DüsseldorfSeit Jahren kennen die Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser nur eine Richtung: nach oben. Von 2004 bis heute stiegen die Preise für Wohnungen in Deutschland im Schnitt um 44 Prozent, die der Eigenheime um 22 Prozent, zeigen Teilsegmente des F+B Wohn-Index Deutschland für das dritte Quartal 2017. In den Ballungsgebieten sind die Steigerungsraten wesentlich höher. Junge Familien verzweifeln, weil sie nicht so schnell sparen können, wie Ihnen die Preise weglaufen. Und zuletzt sind auch noch die Zinsen gestiegen, nicht die für Spargelder, sondern die für Immobilienkredite. Das hat die Situation für Möchtegern-Bauherrn noch dramatischer gemacht.

Doch nun könnte sich die Situation entspannen. Die Preise für private Wohnimmobilien steigen weniger schnell als in der Vergangenheit. Der F+B Wohn-Index Deutschland für Wohnungen legte für das dritte Quartal 2017 gegenüber dem Vorquartal nur noch 0,9 Prozent und für Einfamilienhäuser sogar nur um 0,7 Prozent zu. Damit setzt sich ein Trend durch, den die Wohnimmobilien-Marktforscher von F+B Forschung + Beratung seit zwölf Monaten beobachten. Die Preise klettern zwar noch nach oben, aber weniger schnell.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Europace. Der Europace-Hauspreis-Index (EPX) legte im September 2017 gegenüber dem Vormonat um 0,44 Prozent zu. In diesen Index fließen die Preiseentwicklungen von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Wohnungen ein. Dabei ist egal, ob es sich um einen Neubau oder eine Bestandsimmobilie handelt. „Von Preisexplosionen kann also allgemein weiterhin keine Rede sein“, sagt Stefan Kennerknecht, Vorstand der Europace. Die Gesellschaft wickelt jährlich 45 Milliarden Euro Immobilienkredite für Privatpersonen ab.

Die beiden Indizes liefern vergleichbare Ergebnisse auf Basis unterschiedlicher Daten. F+B bedient sich bei Angebotsdatenbanken, die beispielsweise die Preise von über Vermittlungsplattformen wie Immobilienscout 24 offerierten Objekten auswerten. Europace nutzt Daten aus über die eigene Plattform abgewickelten Finanzierungen. Daraus sind die tatsächlichen Preise ersichtlich. Doch immer dann, wenn – wie zurzeit – die Nachfrage nach Wohnraum sehr hoch ist, ist erfahrungsgemäß die Differenz zwischen Angebots- und Vertragspreise gering.