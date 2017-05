 Wohnungsmarkt: Deutlich mehr Wohnungen in Deutschland gebaut

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Neubau Obwohl deutlich mehr Wohnungen gebaut wurden, bleibt die Nachfrage hoch. (Foto: dpa)

BerlinIn Deutschland sind im vergangenen Jahr so viele Wohnungen gebaut worden wie seit 2004 nicht mehr. Knapp 278.000 Einheiten wurden fertiggestellt und damit 30.000 oder zwölf Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte.

„Die 2011 begonnene positive Entwicklung setzte sich somit weiter fort.“ Dennoch gehen Bundesregierung und Baubranche davon aus, dass etwa wegen der steigenden Nachfrage in Ballungsräumen und der Zuwanderung jährlich mindestens 350.000 neue Wohnungen nötig wären. Auch 2016 war der Anstieg der genehmigten Wohnungen – rund 20 Prozent auf 375.400 Einheiten – deutlich höher als die Zunahme der Fertigstellungen. „Das führte zu einem Überhang von nunmehr 605.800 genehmigten, noch nicht fertiggestellten Wohnungen“, betonten die Statistiker.

Die Baubranche profitiert seit längerem von niedrigen Zinsen. Dadurch leisteten sich in den vergangenen Jahren immer mehr private Bauherren die eigenen vier Wände, während zugleich Investoren mangels attraktiver Anlagealternativen viel Geld in Immobilien stecken.

Dies trieb die Preise und die Auslastung von Bauunternehmen hoch. Mehr Fertigstellungen gab es 2016 vor allem in Mehrfamilienhäusern mit fast zehn Prozent. In Wohnheimen gab es einen Anstieg um knapp 60 Prozent oder 5300 Wohnungen. Grund sei hier der wachsende Bedarf an Flüchtlingsunterkünften.