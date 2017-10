Häuslebauer weichen ins Umland der Metropolen aus



Der Immobilienkreditvermittler Dr. Klein blickt nach vorn. Seine gute Nachricht für Haus- und Wohnungskäufer lautet: Neue Rekorde der Immobilienpreissteigerungen seien 2018 nicht zu erwarten. „Die Steigerungsrate der Immobilienpreise hat ihren Scheitelpunkt erreicht“, ist Dr.-Klein-Vorstand Michael Neumann überzeugt.

Ein Beispiel für diese Entwicklung liefert München. Dort stagnierten die Preise erstmalig, stellt F+B nach ihrer neuesten vierteljährlichen Untersuchung von Mieten und Preisen in den knapp 500 deutschen Städten mit mehr als 25.000 Einwohnern fest. Genau genommen gingen die Preise für Eigentumswohnungen in München im dritten gegenüber dem zweiten Quartal 2017 sogar um 0,4 Prozent zurück. Im Vorjahresvergleich nahmen sie um 0,9 Prozent zu.

Viele Quartale lang war die bayerische Hauptstadt nicht nur die Stadt mit den höchsten Wohnungspreisen und –mieten, sondern auch die Metropole, in der die Wohnkosten am schnellsten hochgingen. Teuerster Wohnstandort Deutschlands ist die Stadt geblieben. Im Schnitt, also über alle Stadtlagen und Altersklassen hinweg, kostet ein Quadratmeter Wohnung in München 5.900 Euro, ermittelte F+B. Die Spanne der Preise reicht von 2.760 bis 11.510 Euro. In der Liste der 50 Städte mit den teuersten Eigentumswohnungen folgen auf den nächsten fünf Plätzen Umlandgemeinden der Isarmetropole und Garmisch-Partenkirchen. F+B spricht von „Überschwapp-Effekten“, weil die Nachfrage in München nicht annähernd gedeckt werden kann. Freiburg folgt in der Liste auf Platz sieben, Hamburg auf Platz neun und als nächste Metropole Frankfurt auf Platz zwölf.

Die Skyline der Bankenstadt In Frankfurt wird dank Brexit der Zuzug von tausenden Bankmitarbeitern der oberen Einkommensklasse samt Familien erwartet. Das wird sich auf die Immobilienpreise auswirken. (Foto: dpa)

Auch im Großraum Frankfurt weichen die Menschen in Umlandgemeinden aus, so dass etwa in Bad Homburg die Wohnungspreise ganz besonders stark anziehen. Die Stadt ist von jeher Wohnort gutverdienender Frankfurter Banker. Sie dürfte es auch bleiben. Denn in Frankfurt wird inzwischen der Zuzug von 10.000 bis 15.000 Bankmitarbeitern der oberen Einkommensklasse samt Familien erwartet. Denn in den vergangenen Tagen haben sich mehrere Banken darauf festgelegt nach dem Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit) einen großen Teil ihres Geschäftes aus London nach Frankfurt zu verlegen. Der Brexit könnte dem Frankfurter Immobilienmarkt eine Sonderkonjunktur bescheren.