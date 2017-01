Hohe Grunderwerbsteuer belastet Käufer

Die entscheidende Stellschraube im Kampf gegen hohe Baunebenkosten habe die SPD in ihrem Konzept jedoch „seltsamerweise vergessen“: Eine Senkung der Grunderwerbssteuer würde gerade Familien sofort spürbar entlasten. „Hier klaffen Worte und Taten bei der SPD leider weit auseinander: Auf Bundesebene möchte sich die SPD mit Entlastungsvorschlägen profilieren, während sie in den Bundesländern mit immer höheren Grunderwerbssteuern den Kauf von Wohneigentum verteuert.“ Die Länder – bis auf das unionsgeführte Bayern und Sachsen – hätten den Erwerb von Wohneigentum durch Erhöhungen bei der Grunderwerbsteuer immer weiter verteuert. Damit müsse Schluss sein. Die SPD habe in 13 von 16 Bundesländern Regierungsverantwortung, hier könnte sie sofort eine Senkung der Grunderwerbssteuer umsetzen. Zielführend laut Luczak wäre ein Grundfreibetrag bei der Grunderwerbsteuer in Höhe von 100.000 Euro beim Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum. Für jedes Kind im Haushalt sollte der Freibetrag um weitere 50.000 Euro erhöht werden ­– damit würden Mitnahmeeffekte vermieden und Familien gezielt bei den Baunebenkosten entlastet.

Die Grünen kritisierten das SPD-Konzept als „Offenbarungseid“. Dass die SPD jetzt nachschärfen und entlasten wolle, wirke hektisch – „es hätte längst passieren können“, sagt Chris Kühn, Sprecher für Bau- und Wohnungspolitik der Grünen-Bundestagsfraktion. Die Große Koalition habe sich bisher leider konsequent gegen Mieterinteressen und die Förderung bezahlbaren Wohnens gestellt.

Das Gesetz zur Mietpreisbremse war am 1. Juni 2015 in Kraft getreten; seitdem wurde immer wieder Kritik geäußert. In Gebieten, wo Kommunen die Mietpreisbremse eingeführt haben, dürfen Vermieter bei Wiedervermietung einer frei werdenden Wohnung nur noch zehn Prozent mehr als die im Mietspiegel festgeschriebene ortsübliche Vergleichsmiete verlangen. Neu gebaute Mietwohnungen sind von dieser Regelung ausgenommen. Weitere Ausnahmen gib es nach umfassender Modernisierung und wenn die Miete vorher schon höher war.

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Wiedervermietungsmieten die Obergrenze oftmals deutlich überstiegen. Der Mieterbund forderte darum wiederholt schnelle Korrekturen. „Mieterinnen und Mieter müssen Kenntnis über die Höhe der Vormiete haben, um zu beurteilen, ob die aufgerufenen Mieten zulässig sind oder ob sie durch die Mietpreisbremse vorgegebenen Grenzen überschreiben“, heißt es jetzt in dem SPD-Papier. Ziel: eine Verpflichtung der Vermieter zur Offenlegung der Vormiete gesetzlich zu verankern.

Die Modernisierungsumlage soll nach SPD-Vorstellungen von derzeit elf auf mindestens acht Prozent abgesenkt werden. Außerdem soll eine Kappungsgrenze für Modernisierungskosten eingeführt werden. Die Miete soll danach infolge von Modernisierung nur um höchstens drei Euro pro Quadratmeter innerhalb von acht Jahren erhöht werden können.