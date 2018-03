 Wohnungsmarkt: Immobilienpreise in Deutschland steigen rasant

Zu den fünf günstigsten Mittelstädten Deutschlands zählt wieder eine Stadt an der Grenze von Sachsen und Thüringen: Zwickau. Hier lässt es sich noch zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 750 Euro pro Quadratmeter wohnen. In den kommenden Jahren mag sich das vielleicht ändern: Seit 2012 ist der Kaufpreis pro Quadratmeter in Zwickau nämlich um 25 Prozent gestiegen. Noch gehört Zwickau aber zu den fünf günstigsten kleineren Städten Deutschlands.