 Wohnungsmarkt: Wahnsinnspreise für Studentenbuden

Studenten haben es schwer auf dem Wohnungsmarkt Die Forscher des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln analysierten en studentischen Wohnungsmarkt in 15 Universitätsstädten. (Foto: dpa)

MünchenDie Mieten für Studentenwohnungen sind laut einer Untersuchung seit Beginn des Jahrzehnts rasant gestiegen. Die Preiserhöhungen liegen weit über der allgemeinen Teuerungsrate auf dem Wohnungsmarkt, wie aus einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hervorgeht. Teuerste Stadt für den akademischen Nachwuchs ist demnach München, wo eine durchschnittliche Studentenbleibe im zweiten Halbjahr 2016 bereits über 17 Euro pro Quadratmeter kostete. Im Vergleich zu 2010 war das ein Anstieg von 43 Prozent, wie das Team um IW-Immobilienfachmann Michael Voigtländer ermittelte.

Hinter München liegen Stuttgart und Frankfurt mit jeweils über 13 Euro Quadratmetermiete, gefolgt von Hamburg, Köln und Heidelberg. Dort lag die Monatsmiete in der zweiten Hälfte 2016 jeweils zwischen zehn und elf Euro pro Quadratmeter.

Insgesamt analysierten die Forscher den studentischen Wohnungsmarkt in 15 Universitätsstädten, Datengrundlage waren Mietangebote auf den Internetportalen Immobilienscout 24 und wg-gesucht.de seit 2010. Das Institut untersuchte Wohnungen, die für Studenten grundsätzlich infrage kommen – Luxusbleiben also ausgenommen. Allein für das zweite Halbjahr 2016 werteten die Forscher mehr als 80.000 Inserate aus.

Am billigsten wohnen Studenten demnach in Leipzig und Bochum. Dort lagen die Mieten im Schnitt noch unter 6,50 Euro pro Quadratmeter – obwohl es auch dort kräftige Erhöhungen gab. Den rasantesten Anstieg ermittelten die IW-Experten in Berlin, wo eine Studentenbleibe mittlerweile um mehr als die Hälfte teurer ist als 2010 und zuletzt im Schnitt knapp 10 Euro pro Quadratmeter kostete.

Auch Studierende, die sich mit anderen zusammentun, können ihre Wohnkosten dadurch nicht nennenswert drücken, zeigt eine am Dienstag vom Analysehaus Empirica veröffentlichte Übersicht. Untersucht wurden ausschließlich Mieten in WG-Zimmern an allen größeren deutschen Hochschulstandorten. Auch in dieser Auswertung steht München an der Spitze des Rankings: 500 Euro zahlen Studenten im Sommersemester dort für ein WG-Zimmer. Immerhin sind in der Miete Heiz- und Nebenkosten inbegriffen. Das IW Köln betrachtete in seiner Studie im Unterschied dazu die Kaltmieten.

Die Untersuchungen zeigen, dass sich der Markt für studentisches Wohnen nicht von der allgemeinen Marktsituation abkoppeln kann. Das ergibt sich aus dem zeitgleich veröffentlichten Empirica-Immobilienpreisindex für das erste Quartal 2017. Danach legten die Neubaumieten in allen deutschen Großstädten in den ersten drei Monaten des Jahres erneut zu. Nur in Hamburg stagnierten sie weitestgehend. Deutschlandweit legten die Mietpreise auf Jahressicht um knapp vier Prozent zu.