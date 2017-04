Viel Streit um Modernisierungen

Bei Vonovia beziehe man sich bei Mieterhöhungen immer dort auf den örtlichen Mietspiegel, wo er das Siegel „qualifiziert“ trägt, erläutert ein Vonovia-Sprecher. Ein qualifizierter Mietspiegel ist ein Mietspiegel, der nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt und von der Gemeinde oder von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter anerkannt worden ist.

Wo kein qualifizierter Mietspiegel vorliegt, etwa in kleineren Gemeinden, wählt der Konzern in der Tat auch andere, rechtlich anerkannte Instrumente: Um die höhere Mietforderung gegenüber dem Mieter zu begründen – dies ist rechtlich vorgeschrieben – verweise man zum Beispiel auf vergleichbare Wohnungen in ähnlicher Lage aus dem eigenen Bestand. Wobei sich der weit überwiegende Teil der Vonovia-Wohnungen in Gebieten mit qualifizierten Mietspiegeln befinde, erläutert der Sprecher.

Mieterbund-Vertreterin Silke Gottschalk kritisiert, dass Sanierungen die Mieten treiben. So will Vonovia künftig jährlich eine Milliarde Euro in Neubau und Modernisierung stecken. Während Mieterschützer früher oft die Vernachlässigung von Wohnungen angeprangert hätten, gebe es heute Streit um Modernisierungen, meint Gottschalk. Es sei oft schwierig abzugrenzen, ob es sich dabei nicht vielmehr um notwendige Instandhaltungen handele: Diese müssten die Vermieter tragen. Nach dem Einbau neuer Fenster oder Bäder würden im Schnitt sieben bis acht Prozent der Kosten auf die Nettokaltmiete umgelegt. Gerade für sozial Schwächere könne das eine hohe Belastung sein.

Vonovia beteuert, Modernisierungs- und Instandhaltungskosten so sauber wie möglich voneinander abzugrenzen: „Bei Projekten, bei denen beides zusammenfällt, schlüsseln wir präzise die einzelnen Kostenkomponenten auf“, sagt ein Sprecher. Würden etwa Fenster erneuert, die einen besseren Wärme- oder Schallschutz bieten, lege man nur die Mehrkosten und nicht den Instandhaltungsanteil auf die künftige Miete um.

Dennoch: In regionalen Märkten könnten die Konzerne schon Einfluss auf die Mietentwicklung haben, sagt Stefan Mitropoulos, Immobilienexperte bei der Bank Helaba. So hat Vonovia in Bochum und Bremen einen Anteil im Mietmarkt von bis zu 20 Prozent. Und Deutsche Wohnen zählt zu den größten Vermietern in Berlin. „In diesen Bereichen hat die Strategie der Konzerne schon eine Wirkung, aber eben keine marktbeherrschende“, sagt Mitropoulos.

Das lange rasante Wachstum der Mega-Verwalter über große Käufe scheint aber ohnehin vorüber. Es gebe einen Trend zu öffentlichem Eigentum, sagt Professor Vornholz. „Städte wollen kommunale Wohnungsgesellschaften nicht mehr veräußern und so politische Steuerungsinstrumente aus der Hand geben“, sagt er. Auch habe sich die Haushaltslage vieler Kommunen verbessert. „Die Zeit der großen Deals ist vorerst vorbei.“