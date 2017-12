 Wohnungsvermieter: Adler Real Estate besetzt Chefposten mit Doppelspitze

Der Wohnungsvermieter Adler Real Estate besitzt insgesamt gut 53.000 Wohnungen - vor allem in Wilhelmshaven, im Ruhrgebiet und in Berlin. (Foto: dpa)

BerlinStühlerücken beim Wohnungsvermieter Adler Real Estate: Adler-Chef Arndt Krienen sei bis auf Weiteres beurlaubt worden, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Freitagabend in einer Pflichtveröffentlichung mit. Mit sofortiger Wirkung werde der Posten mit einer Doppelspitze besetzt. Finanzchef Tomas de Vargas Machuca und der Head of Corporate Finance & Strategy, Maximilian Rienecker, sollen gemeinschaftlich die Position übernehmen. Chief Operating Officer (COO) Sven-Christian Frank, der seit dem 9. Juni 2016 Mitglied des Vorstands ist, soll bleiben. Adler besitzt früheren Angaben zufolge insgesamt gut 53.000 Wohnungen - vor allem in Wilhelmshaven, im Ruhrgebiet und in Berlin.