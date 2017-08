 Wulf Bernotat: Vonovia-Chefaufseher tritt zurück

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wulf Bernotat Über seine Nachfolge soll auf der nächsten Hauptversammlung im Mai 2018 entschieden werden. (Foto: dpa)

BerlinDeutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia verliert seinen Aufsichtsratsvorsitzenden. Chefaufseher Wulf Bernotat habe das Unternehmen am Samstag darüber unterrichtet, dass er sein Amt aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niederlege, teilte Vonovia am Samstag mit. Über seine Nachfolge solle auf der nächsten Hauptversammlung im Mai 2018 entschieden werden. Bis zur Wahl eines neuen Vorsitzenden werde Vize-Aufsichtsratschef Edgar Ernst die Aufgaben wahrnehmen.

Konzernchef Rolf Buch äußerte sein Bedauern über den Rücktritt. Er wünschte Bernotat gesundheitlich alles Gute und würdigte den Einsatz des 68-jährigen Ex-Eon-Chefs für das Bochumer Unternehmen. Bernotat habe den Aufsichtsrat seit Juni 2013 geleitet und damit den Weg des Immobilienkonzerns vom Börsengang in den MDax und schließlich in den Dax begleitet. Er habe vor allem die strategische Neuausrichtung von Vonovia unterstützt. Das in den vergangenen Jahren durch eine Reihe großer Zukäufe gewachsene Unternehmen steigerte sein operatives Ergebnis aus dem laufenden Geschäft (FFO) im ersten Halbjahr um fast ein Fünftel auf knapp 458 Millionen Euro. Es profitierte unter anderem von höheren Mieten und Bewertungen seiner Immobilien.