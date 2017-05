Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Was Apple Tesla voraus hat

Außerdem erweitert Tesla ständig die Fertigungstiefe und stößt ebenfalls in verwandte Bereiche vor, etwa die Energieversorgung. Soweit stimmen die Strategien der beiden US-Unternehmen also aus seiner Sicht überein.

Palihapitiya räumt aber ein, dass Tesla bislang den Automarkt nicht völlig neu definiert hat. Hier liegt der wohl größte Unterschied.

Zum Abschluss seiner Präsentation ließ der Spezialist für Investments in aufstrebende Start-up-Unternehmen seiner Begeisterung für Tesla-Gründer Elon Musk freien Lauf, zu dessen Visionen auch die Besiedlung des Mars oder die Steuerung von Maschinen durch Gedanken gehört.

Nicht erwähnt hat Palihapitiya aber einige weitere Parallelen und Unterschiede zwischen dem iPhone-Erfinder und dem E-Auto-Pionier. Eine auffallende Ähnlichkeit: Das iPhone hat ebenso wie die Autos von Tesla ein Problem: Es muss viel häufiger aufgeladen werden als Mobiltelefone älterer Bauart. Der Unterschied: Beim iPhone ist die geringere Akkulaufzeit leicht zu kompensieren. Steckdosen sind überall vorhanden, inzwischen auch an öffentlichen Plätzen. Vor allem aber: Das iPhone lässt sich schnell laden und auch stationär betreiben, während es am Kabel hängt. Das Auto dagegen ist nicht zu gebrauchen, so lange es lädt. Anders gesagt: Benzinbetriebene Fahrzeuge haben immer noch einen entscheidenden Vorteil gegenüber den neuen Teslas. Solche Vorzüge hatten die Mobiltelefone früherer Generationen gegenüber dem iPhone nicht.

Ein weiterer Punkt: Palihapitiya hat Recht, wenn er Musk ebenso wie Jobs als visionären Firmenchef sieht. Aber Jobs hat sich ähnlich wie auch Jeff Bezos und Mark Zuckerberg, die Chefs von Amazon und Facebook, mit seinen durchaus revolutionären Ideen aufs Kerngeschäft konzentriert. Auf Musk trifft das nur zum Teil zu. Mit einem nicht geringen Teil seiner Ideen steckt sein Kopf buchstäblich in den Sternen. Ob das ein Vorteil ist, sei dahingestellt.

Fazit also: Tesla ist hoch spannend für Anleger. Und das gilt auch für die Methode, sich über strukturelle Vergleiche einem Unternehmen zu nähern, das mit der klassischen Analyse kaum zu fassen ist.