Vapiano Die Restaurantkette steigerte ihren Umsatz um 41 Prozent. (Foto: dpa)

Frankfurt)

Mit seinen Halbjahreszahlen hat Vapiano am Mittwoch den Anlegern nur zeitweise Appetit auf seine Aktien gemacht. Die Titel der Pizza- und Pasta-Kette stiegen in der Spitze um 1,8 Prozent auf 22,50 Euro, drehten dann aber wieder ab und fielen um 1,4 Prozent auf 21,80 Euro. Damit blieben sie weiter unter dem Ausgabepreis von 23 Euro, mit dem sie Ende Juni auf dem Börsenparkett gestartet waren.

Analysten sprachen von einem starken ersten Halbjahr. Allerdings sei das Management etwas vorsichtiger beim Ausblick als allgemein am Markt erwartet wurde. Zudem könnten sich die Kosten bei Neueröffnungen angesichts steigender Immobilienpreise erhöhen.

Im ersten Halbjahr steigerte Vapiano den Umsatz nach den am Mittwoch vorgelegten Daten um 41 Prozent auf 153,6 Millionen Euro. Flächenbereinigt liege das Wachstum bei 5,8 Prozent. Der bereinigte Gewinn (EBITDA) sei um 52,5 Prozent auf 15,9 Millionen Euro geklettert. Der Vorstand konkretisierte zudem seine Prognose. Im laufenden Jahr sollten insgesamt 25 bis 30 neue Restaurants eröffnen. Bis Ende 2020 soll es weltweit rund 330 Restaurants geben - derzeit sind es etwa 190. Den Konzernumsatz will Vapiano 2017 auf 315 bis 335 Millionen Euro erhöhen - ein Plus von 24 bis 33 Prozent. Flächenbereinigt entspreche das einem Wachstum von drei bis fünf Prozent.