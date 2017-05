 Aktienmärkte: Angst vor der Sorglosigkeit

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die Aktienindizes steigen Rekorde erzeugen Zuversicht. (Foto: AFP)

FrankfurtDie Zukunft erscheint an den Aktienbörsen momentan rosarot. Anleger an der Wall Street erwarten zum Beispiel so geringe Schwankungen wie zuletzt vor knapp einem Vierteljahrhundert. Das zeigt das regelmäßig berechnete sogenannte Angstbarometer. Ähnliche Barometer für die europäischen Märkte und für die deutsche Börse liegen ebenfalls auf historisch tiefem Niveau.

Die Angstbarometer heißen in der Finanzsprache Volatilitätsindizes. Sie kalkulieren die erwarteten künftigen Schwankungen von Aktien-Indizes wie dem US-amerikanischen S&P 500, dem europäischen EuroStoxx 50 oder dem deutschen Leitindex Dax. Berechnungsgrundlage sind jeweils die Optionspreise für die Indizes, die die Anlegererwartungen an die Zukunft abbilden.

Tiefe Volatilitätsindizes bedeuten, dass die Anleger auf absehbare Zeit keine großen Schwankungen und damit insbesondere keine großen Verluste erwarten. Die Aussage bezieht sich dabei auf kurzfristige Optionen, es werden also nur die nächsten Handelswochen berücksichtigt. Trotz dieser Einschränkung erfreuen sich die Angstbarometer großer Aufmerksamkeit. Bei der Deutung ihrer Daten gehen die Meinungen allerdings auseinander.

Einige Experten beunruhigt der grassierende Optimismus der Anleger. So warnt die Citi-Bank nun mit Blick auf die eigenen Haus berechneten Indizes vor der anhaltenden Sorglosigkeit. Diese hätte ein Niveau erreicht, auf das in der Vergangenheit meist ein Kursverfall an den Anleihe- und Aktienmärkten gefolgt sei. Tatsächlich lagen die Indizes häufig ausgerechnet kurz vor dem Platzen einer Börsenblase und einem darauffolgenden Absturz bei besonders niedrigen – also optimistischen – Werten.