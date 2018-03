 Analyse: Analyse-Flash: Independent Research hebt Nestle-Ziel auf 49 Franken

Independent Research hat das Kursziel von Nestle nach Zahlen von 46,00 auf 49,00 Schweizer Franken erhöht und die Einschätzung auf "Akkumulieren" belassen.

dpa-afx FRANKFURT. Independent Research hat das Kursziel von Nestle nach Zahlen von 46,00 auf 49,00 Schweizer Franken erhöht und die Einschätzung auf "Akkumulieren" belassen. Aussagen über eine leichte Belebung in einigen Schlüsselmärkten seien positiv, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer Studie am Donnerstag. Auch die Beschleunigung des Aktienrückkaufprogramms dürfte sich positiv auf den Aktienkurs auswirken. Die vorgelegten Neunmonatszahlen hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen.