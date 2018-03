 Analyse: Analyse-Flash: Merrill Lynch hebt Ziel für BASF von 42 auf 45 Euro

Merrill Lynch hat das Kursziel für BASF von 42,00 auf 45,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

dpa-afx LONDON. Merrill Lynch hat das Kursziel für BASF von 42,00 auf 45,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die im zweiten Quartal gesehene positive Entwicklung vieler Chemieunternehmen dürfte sich in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen, schrieb Analyst Fraser Hill in einer Branchenstudie vom Freitag. Die wirtschaftlichen Leitindikatoren deuteten auf eine baldige Erholung der für die Branche wichtigen Endmärkte. Lediglich die weiter sinkenden Erdgaspreise könnten die Renditen in dem betreffenden Konzernbereich leicht sinken lassen. Dennoch bleibe der Titel ein "Top Pick".