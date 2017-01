Der Trump-Effekt

Die Wahl von Trump zum US-Präsidenten hat die Aktienmärkte zunächst spürbar beflügelt. Die Rally hat zwar inzwischen etwas an Fahrt verloren – das sieht man vor allem daran, dass der Dow Jones die Marke von 20.000 Punkte noch immer nicht überschritten hat –, doch Trump hat geschafft, worauf die Wall Street schon lange wartet: die große Rotation raus aus Anleihen und hinein in Aktien.

Und das weltweit. Der Kurswert der Anleihemärkte ist seit der Wahl am 8. November um rund drei Billionen Dollar auf etwa 44 Billionen Dollar gesunken. Zur gleichen Zeit stieg die Bewertung der Welt-Aktienmärkte um drei Billionen auf rund 53 Billionen Dollar. Abgesehen von einem gewissen Währungseffekt lässt sich laut Torsten Slok von der Deutschen Bank in New York festhalten: „Alles Geld, das seit der Wahl aus dem Anleihemarkt abgeflossen ist, wurde in Aktien investiert.“

Der Vergleich der beiden Märkte zeigt auch: Bis zur Wahl bewegten sich beide eher mit- als gegeneinander. Denn bis dahin spielten die erwarteten Zinsen die Hauptrolle. Die Märkte starrten auf die US-Notenbank Fed. Aber Trump hat Fed-Chefin Janet Yellen die Show gestohlen und damit den Weg frei gemacht für den Dow Jones bei fast 20.000 Punkten. „Die Rally ist davon getrieben, dass es endlich einen Wechsel in Washington gibt“, sagt Ted Weisberg, Chef und Gründer von Seaport Securities.

Nicht mehr Yellen ist es, die die Märkte am meisten bewegt, sondern der künftige US-Präsident. Ob er die hohen Erwartungen erfüllen kann, wird darüber entscheiden, ob die heutige Börse später als Blase eingestuft wird oder als Zwischenschritt in der vielleicht längsten Aktienrally der Geschichte.

Für einen guten Teil des Dow-Anstiegs ist die Finanzbranche verantwortlich, und darin vor allem eine Aktie: die von Goldman Sachs. Der Kurs kletterte seit Anfang November von knapp 180 auf rund 240 Dollar. Die Bank hat das größte Gewicht im Dow, weil ihre Aktie den höchsten Preis hat. Sie würde nach Meinung der Anleger besonders profitieren, wenn die Wall Street endlich wieder das tun dürfte, was sie am meisten liebt: Risiken eingehen und daraus Profit schlagen.

Mit Trump sind die Chancen dafür gestiegen. Goldman-Chef Lloyd Blankfein hat vor kurzem im Gespräch mit dem Handelsblatt unverhohlen den Abbau von Auflagen gefordert und deutlich gemacht, dass er wieder höhere Risiken eingehen möchte. Die Tatsache, dass Trump mehrere Männer mit einer Vergangenheit bei Goldman in seine Regierung berufen hat, spielte auch eine Rolle. Leute wie Gary Cohn, bisher Blankfeins Stellvertreter und künftig Trumps Chefberater, werden sich zwar hüten, auch nur ansatzweise eine direkte Bevorzugung ihres alten Arbeitgebers zu wagen. Aber sie denken natürlich im neuen Job ähnlich wie im alten.

Alles hängt nun daran, ob die Trumponomics funktionieren. Nicht nur der hohe Dollar-Kurs und Trumps Protektionismus sind Risiken, sondern auch die Gefahr steigender Inflation, wenn die neue Regierung mit aggressiver Finanzpolitik auf einen weitgehend leer gefegten Arbeitsmarkt stößt. Falls die Entwicklung in dem Punkt außer Kontrolle gerät, wäre die Fed gezwungen, mit schnelleren Zinserhöhungen einzugreifen – die könnten wiederum den Boom abwürgen.