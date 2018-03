Unilevers Entscheidung gegen den Firmensitz London schlägt hohe Wellen in der City. Der Konzern könnte aus dem Leitindex FTSE100 fliegen.

Das Unternehmen verlässt Großbritannien. (Foto: Reuters) Unilever-Gebäude in London

LondonUnilever hat einen Börsenwert von 106 Milliarden Pfund, das macht den niederländischen Konsumgüterriesen zum drittgrößten Unternehmen im FTSE-100-Index. Die Entscheidung, den britischen Firmensitz zugunsten Rotterdams aufzugeben, könnte daher auch Auswirkungen auf den Leitindex der London Stock Exchange haben.

Analysten in der Londoner City erwarten, dass Unilever künftig nicht mehr im Index vertreten sein wird. Er glaube, dass Unilever den FTSE verlassen werde, sagte Neil Wilson, Analyst bei ETX Capital. „Es ist ein Schlag für die City.“

Ähnlich sieht es James Edwardes Jones, Analyst bei RBC Capital Markets. Es sei wahrscheinlich, dass Unilever den FTSE 100 verlasse, „es sei denn, es gibt eine Ausnahmeregelung“.

Langnese, Knorr, Dove – das sind die Marken von Unilever Ben & Jerry's 1 von 16 Im Jahr 1978 beschlossen die Freunde Ben Cohen und Jerry Greenfield den US-amerikanischen Speiseeishersteller Ben & Jerry's zu gründen. Durch das humoristische Marketing und soziales Engagement erreichte die Marke schnell Kultstatus. Während in den 80er-Jahren der Versuch von Konkurrent Häagen-Dazs, den Vertrieb zu beschränken, noch erfolgreich abgewehrt werden konnte, waren die Gründer im August 2000 bei der feindlichen Übernahme durch Unilever machtlos. Seither gehört der Hersteller zum Konzern, soziale Projekte bestehen aber weiter fort. Trotzdem ist das Ansehen angeknackst. So musste 2010 etwa der Slogan „All natural“ gestrichen werden, da in fast allen der 53 Eissorten auch künstliche Zusatzstoffe enthalten seien. Langnese 2 von 16 Eis am Stiel erfreut sich weltweit größter Beliebtheit. Seit 1935 gehört die Marke mit Produkten wie Magnum, Solero oder dem später integrierten Cornetto zum Konzern – und ist global eine feste Größe. Auch wenn das Speiseeis in anderen Ländern unterschiedliche Namen trägt. So heißt Langnese in Griechenland Algida, in Spanien Frigo und in der Schweiz Lusso. Knorr 3 von 16 Die Geschichte des Lebensmittelherstellers Knorr reicht bis ins Jahr 1838 zurück. Damals eröffnete Carl Heinrich Theodor Knorr einen Gemischtwarenladen in Heilbronn. In der Folge überstand das Unternehmen zwei Weltkriege, im Jahr 1959 stieg aber die CPC-Tochter Maizena zum Mehrheitsaktionär von Knorr auf und setzte die Umwandlung in eine GmbH durch. Maizena selbst ging 1998 in den neugegründeten Bestfoods-Konzern auf, der wiederum zwei Jahre später mit weiteren Marken wie Mondamin von Unilever übernommen wurde. Margarine 4 von 16 Die Brotaufstrich-Sparte ist eng mit der Konzerngeschichte von Unilever verbunden. Zuletzt gehörte der Bereich mit Marken wie Becel, Rama, Lätta und Sanella aber mit gut drei Milliarden Euro zu den umsatzschwächsten Sparten. Deshalb wurde ein Verkauf forciert und Mitte Dezember wurde das niederländisch-britische Unternehmen fündig. Für 6,83 Milliarden Euro geht das Geschäft an den Finanzinvestor KKR. Der Abschluss des Verkaufs wird für Mitte 2018 erwartet. Lipton 5 von 16 Lipton macht heute zehn Prozent des weltweiten Teeverkaufs aus. Der Konsumgüter-Konzern erwarb die Marke zwischen den Jahren 1938 und 1972 und entwickelte seitdem neue Marken und Produktmodelle. So stießen zum traditionellen Eistee dann auch die klassischen Teebeutel, die mittlerweile in Pyramidenform daherkommen. Seit 1991 arbeitet Unilever zudem beim Verkauf einiger Sorten mit PepsiCo zusammen. Bertolli 6 von 16 Mit dem Hersteller von unter anderem Teigwaren und Olivenöl wird es bei Unilever echt italienisch. Im Jahr 1865 in der Toskana gegründet, blieb das Unternehmen fast einhundert Jahre lang in familiärer Hand. Ab 1963 ging es dann aber hin und her. Erst Montecatini, dann Montedison (1966), anschließend die Società Meridionale di Elettricità (1972) und 1994 letztlich Van den Bergh, eine italienische Unilever-Tochter. Aber damit nicht genug, seit rund einem Jahrzehnt wird Bertolli selbst stark aufgesplittet. So liegt das Olivenöl- und Essiggeschäft heute beim spanischen Konzern deOleo, die Tiefkühlkost-Sparte bei der US-Firma ConAgra Foods und die nordamerikanischen Saucen- und Pastaaktivitäten gingen nach Japan an Mizkan. Pfanni 7 von 16 Der bekannte Hersteller von küchenfertigen Kartoffelprodukten wurde 1949 von Werner Eckart gegründet und hat einen ähnlichen Werdegang wie Knorr hinter sich. 1998 wurde das Unternehmen an CPC Deutschland verkauft, das später in Bestfoods umbenannt und zwei Jahre später von Unilever übernommen wurde. Die Pfanni GmbH & Co. OHG firmiert heute im mecklenburg-vorpommerischen Stavenhagen.

Im Unterschied zum Dax, in dem nur deutsche Unternehmen zugelassen sind, gibt es für den FTSE100 allerdings keine strikten Nationalitätsbedingungen. Auch ausländische Unternehmen können sich qualifizieren, wenn sie gewisse Kriterien erfüllen. So sind zum Beispiel der deutsche Reisekonzern TUI und der Schweizer Rohstoffhändler Glencore beide in dem Index vertreten.

Deshalb würde Unilever nicht automatisch aus dem Index ausgeschlossen. Der Firmensitz sei ein Faktor, aber nicht der entscheidende, heißt es bei der London Stock Exchange. Weitere Kriterien sind die Marktkapitalisierung, die Zahl der Aktien im Streubesitz, die Produktionsstandorte des Unternehmens, die Zusammensetzung der Anteilseigner und des Verwaltungsrats, das Niveau des Anlegerschutzes am Firmensitz und die „Wahrnehmung der Anleger“.

Anhand dieser Kriterien entscheidet die FTSE Group, eine LSE-Tochter, wer in den Index kommt und wer rausfliegt. Zum Fall von Unilever will sie sich noch nicht äußern. Mit einer Entscheidung kann sie sich auch noch Zeit lassen. Laut ihren Regeln hat sie zwölf Monate Zeit, die neuen Umstände zu prüfen.

Da sich außer dem Firmensitz nicht viel ändert, könnte Unilever theoretisch wohl im Index bleiben. Das Unternehmen behält sein Gebäude an der Themse, 7.300 von den 169.000 Mitarbeitern sind weiterhin in Großbritannien beschäftigt, die Investitionen sollen fortgeführt werden.

Unilever könnte sich aber auch selbst entscheiden, den Index zu verlassen, um Aufwand und Kosten zu sparen. Das war schließlich einer der Gründe für die Aufgabe des Doppelsitzes. Das Unternehmen teilte mit, weiterhin an den Börsen in London, New York und Amsterdam notiert zu sein. Was den FTSE100 angeht, hielt man sich bedeckt: Man werde Diskussionen mit allen Indexanbietern führen, wie sie das Unternehmen nach dem Abschluss der Umstrukturierung einstufen wollen.