 Bank Bawag: Börsengang stößt auf große Nachfrage

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Bank Bawag Der Börsengang des österreichischen Instituts ist der größte in Wien überhaupt. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

WienDie österreichische Bank Bawag steuert auf einen erfolgreichen Börsengang zu. Bereits einen Tag nach Beginn der Zeichnungsfrist liegen Aufträge im Volumen von rund zwei Milliarden Euro vor, die ausreichten, um das Emissionsvolumen einmal abzudecken. Das teilte die Bank of America Merrill Lynch am Donnerstag mit, eine der Banken, die den größten Börsengang in Wien überhaupt begleitet.

Um eine Aktienemission zum Erfolg zu machen, müssen bis zum Ende der Zeichnungsfrist normalerweise Aufträge in Höhe des zweifachen Emissionsvolumens vorliegen.

Bawag-Papiere können noch bis 24. Oktober in einer Spanne von 47 und 52 Euro gezeichnet werden. Die Aktie der viertgrößten Bank des Landes soll am 25. Oktober erstmals gehandelt werden.