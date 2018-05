Biotechfirma Aktien der Polyphor werden zu 38 Franken platziert

Der Preis für die Aktien der Biotechfirma Polyphor liegt im oberen Bereich der zuvor festgelegten Platzierungsspanne. Der erwartete Erlös ist bereits verplant.

Medikamente

ZürichDer fünfte Börsengang in der Schweiz im laufenden Jahr ist in trockenen Tüchern. Polyphor platzierte ihre Aktien zu 38 Franken pro Titel bei den Anlegern, teilte die Basler Biotechnologiefirma am Dienstag mit und bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Der Ausgabepreis lag damit im oberen Bereich der ursprünglich von 30 bis 40 Franken reichenden und später eingeengten Spanne.

Mit der der Transaktion fließen Polyphor einschließlich der Mehrzuteilungsoption brutto 165 Millionen Franken zu. Der Angebotspreis von 38 Franken impliziere eine Marktkapitalisierung von 420 Millionen Franken.

Die Firma will den Erlös verwenden, um die Entwicklung eines neuartigen Antibiotikums zur Behandlung von im Krankenhaus erworbenen Lungenentzündungen sowie eines Brustkrebs-Medikaments bis zur Zulassung zu finanzieren. Handelsstart an der Schweizer Börse ist am Dienstag.

