 Börsengänge: Sensirion und Medartis wollen Ende März an Schweizer Börse

Ende März starten ein Sensorhersteller und eine Medizintechnikfirma an der Schweizer Börse. Sie erwarten Erlöse in dreistelliger Millionenhöhe.

Medartis will einen Tag nach dem Sensorhersteller Sensirion an der Schweizer Börse starten. (Foto: dpa) Medizintechnik

ZürichDie Schweizer Börse erhält Ende März gleich zwei Neuzugänge – den Sensorhersteller Sensirion und die Medizintechnikfirma Medartis. Sensirion will seine neuen Aktien zwischen 28 und 36 Franken je Stück anbieten und erhofft sich inklusive Mehrzuteilungsoption eine Marktkapitalisierung von bis zu 545 Millionen Franken, wie die Firma am Montag mitteilte.

Der erste Handelstag ist für den 22. März geplant. Nur einen Tag später – am 23. März – will Medartis an der Börse starten. Die Firma bietet ihre Aktien zwischen 44 und 54 Franken an und erwartet einen Bruttoerlös von bis zu 142,5 Millionen Franken.