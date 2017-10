 Börsengang von Varta: Jetzt aber richtig

Varta Die traditionsreiche Varta AG war bis 2007 schon einmal börsennotiert. Das heutige Unternehmen ist aber nur ein kleiner Teil davon. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

FrankfurtWer am Donnerstagmorgen an der Frankfurter Wertpapier Börse vorbeilief, konnte es nicht übersehen. „Varta AG geht an die Börse“, prangte es sogar in großen Buchstaben auf einem Banner über dem Eingang. Weitere Banner und Fähnchen waren überall auf dem Vorplatz aufgestellt. Den beiden für die Börse typischen Symboltieren Bulle und Bär hatte der Batteriehersteller Banner als Halstücher umgebunden. Und auf dem Börsenplatz liefen zwei schick gekleidete Damen herum und verteilten Nüsse und Müsliriegel in gelb-blauer Varta-Verpackung. Ein Mann bekam das Paket mit den Snacks entgegen gestreckt und fragte: „Was kann ich damit machen? Varta? Batterien?“ „Sie können das essen“, sagte die Dame, „das gibt Ihnen Energie.“ Die beiden lachten.

Der Aufwand, den Varta für seinen Börsengang betrieben hat, wurde dem Ergebnis gerecht. 24,25 Euro war der erste Preis – höher als die Preisspanne von 15 bis 17,50 Euro. Auf dem Börsenparkett brachte Finanzvorstand Michael Pistauer über den Preis nur ungläubig ein „Ne!“ heraus. Er klatschte heftig in die Hände, während sein Kollege Herbert Schein, Varta-Vorstandsvorsitzender, die Börsenglocke nahm und sie langsam, aber kräftig läutete.

Die beiden Manager sowie Aufsichtsratsvorsitzender Michael Tojner und Aufsichtsratsmitglied Sven Quandt waren stolz – nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die gute Performance ihres Unternehmens. Varta hatte die Zeichnungsfrist verkürzt und den Termin für den IPO (Initial Price Offering) vorgezogen. Eigentlich sollte der Börsengang eine Woche später, am 25. Oktober, stattfinden – aber die Nachfrage nach den Aktien war so hoch, dass die Preisspanne schon früher feststand.

Varta stellt Mikrobatterien und Batteriespeichersysteme her. Im Bereich Hörgerätebatterien ist das Unternehmen Marktführer. In den Märkten für Wearables und vor allem Hearables sieht die Varta AG hohe Wachstumschancen, weil immer mehr Geräte ohne Kabel gefragt sind. Die Bluetooth-Kopfhörer von Apple und Co. beispielsweise werden immer beliebter. Das Marktumfeld für den Börsengang war optimal.

Das weiß auch CEO Schein. Denn vor einem Jahr hatte er schon einmal versucht, an die Börse zu starten. Aber damals war die Nachfrage nach den Varta-Aktien zu gering, der Börsengang musste abgesagt werden. „Im vergangenen Jahr hatten wir ein schwieriges Marktumfeld“, sagt Schein deshalb. „Aber in diesem Jahr haben wir es geschafft – und das auf Rekordniveau“, ruft er stolz in die Fernsehkameras auf dem Börsenparkett. Das Ergebnis sei hervorragend und wäre ohne seine Mitarbeiter nicht möglich gewesen.

Varta war in diesem Jahr gut vorbereitet. 2016 machte es einen Umsatz von 213,8 Millionen Euro und einen Gewinn nach Steuern und Abzügen (Ebitda) von 23,8 Millionen Euro. Nach der ersten Hälfte dieses Jahres erreichte Varta schon einen hohen Umsatz: 119,7 Millionen Euro. Auch der Gewinn (Ebitda) nach dem ersten Halbjahr lässt sich sehen: 23 Millionen Euro. Die Platzierung von 13,5 Millionen neuen Aktien bringt Varta nun rund 233,5 Millionen Euro ein.