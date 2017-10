Produktion soll ausgebaut werden

Mit dem neu erworbenen Geld will Varta weiter wachsen. Der Bruttoemissionserlös von 150 Millionen Euro soll zum Großteil in den Ausbau der Produktion fließen. Zum Beispiel sind 80 Millionen Euro davon für die Produktion von Lithium-Ionen-Mikrobatterien und 30 Millionen Euro für den Aufbau einer neuen Produktionslinie für Zink-Luft-Hörgerätebatterien vorgesehen. Der Rest geht an den Österreicher Michael Tojner, der nicht nur Chefaufseher, sondern auch Investor ist und dem Varta über seine schweizerische Holding Montana Tech gehört. Er hält auch nach dem Börsengang die Mehrheit an dem Unternehmen, der Streubesitz liegt bei rund 35 Prozent. In zehn Jahren sieht Tojner einen Umsatz von einer Milliarde für Varta.

Hauke Stars, Vorstandsmitglied der Deutschen Börse, wünschte dafür viel Erfolg. Dem Management gratulierte sie zu dem guten Ergebnis. Dabei hatte sie kurz vor der Verkündung noch erklären müssen, wo überhaupt der Emissionspreis angezeigt werden würde. „Da hinten auf der Tafel. Sie haben das Kürzel VAR1“, sagte Stars und zeigte auf die Börsentafel am anderen Ende des Handelssaals. Nachdem der Konsortialführer dann den Preis verkündet hatte und Vorstand und Aufsichtsrat in bester Stimmung waren, überreichte Hauke Stars die Bulle-und-Bär-Trophäe. „Wenn sie hier über die Hörner reiben, steigt der Aktienkurs, so heißt es“, erklärte sie den Brauch der Mini-Statue. Dann rieb sie selbst zwei-, dreimal über die goldenen Hörner des sonst schwarzen Bullen.

Es ist wichtig, dass ein zukunftsorientiertes Unternehmen wie Varta an der Börse ist. Vor einer Woche startete auch Voltabox, ein Batteriehersteller mit Fokus auf Elektromobilität, an die Börse und nannte seine Papiere selbst „die E-Aktie“. „Wir haben in dem Bereich auch Know-How“, sagte Herbert Schein von Varta beim Börsendebüt, „und wir schließen ihn auch in Zukunft nicht aus.“ Aufsichtsratschef Tojner glaubt jedoch, dass der Markt für Mikrobatterien am stärksten wachsen werde. Auch im Bereich Storage, also Batteriespeicher, tue sich einiges: „Niemand will mehr Kabel haben, ob an Kopfhörer oder an größeren Geräten. Selbst meine Frau nutzt einen Staubsauger ohne Kabel“, sagte Tojner und lachte.

Am ersten Börsentag stürzte der Kurs dann bereits das erste Mal stark ein: ein Minus von 5,22 Euro, mehr als 21 Prozent. Am Nachmittag pendelte sich jedoch ein Preis von etwa 20 Euro je Aktie ein. Damit das Unternehmen weiterhin erfolgreich ist, muss es Energie haben – nicht nur in seinen Batterien, nicht nur im Müsliriegel, auch unter den Mitarbeitern.