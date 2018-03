 Cloudspeicher: Dropbox hebt Preisspanne vor Börsengang an

Gelingt der Börsengang des Speicheranbieters Dropbox, wäre die Firma acht Milliarden Dollar wert. Das wäre weniger als vor vier Jahren.

Dropbox bietet Speicherplatz für Daten im Internet an. (Foto: dpa) Onlinespeicher

New YorkDank einer hohen Investoren Nachfrage können sich die bisherigen Eigner von Dropbox auf zusätzliches Geld aus dem Börsengang des Cloudspeicher-Anbieters freuen. Die insgesamt 26,8 Millionen Papiere würden Interessenten nun in einer höheren Preisspanne von 18 bis 20 statt wie bisher geplant von 16 bis 18 Dollar pro Stück angeboten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Damit wäre Dropbox an der Börse knapp acht Milliarden Dollar wert. Am Donnerstag soll der Ausgabepreis festgelegt werden, Erstnotiz an der US-Technologiebörse Nasdaq ist für Freitag geplant.

Bei einer Finanzierungsrunde 2014 war Dropbox allerdings noch auf fast zehn Milliarden Dollar taxiert worden. Der Börsengang wird also zum zentralen Test für den Wert des 2007 gegründeten Unternehmens. Zu den führenden Konsortialbanken gehört auch die Deutsche Bank.