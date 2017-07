Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

US-Wirtschaft im Fokus

Der Vermögensverwalter rüstet sich für einen turbulenten Herbst mit stärkeren Schwankungen und weiteren Rücksetzern an den Börsen. „Wir beobachten den Markt genau und werden unsere Aktienquote weiter abbauen“, sagt er. „Eine Erholung der Aktienmärkte, die den Dax über die 13 000er-Marke bringen sollte, erwarten wir erst gegen Ende des Jahres.“

Es dürfte kaum einen Vermögensprofi geben, der in diesen Tagen nicht die Entwicklung der US-Wirtschaft und die Signale der großen Notenbanken im Blick behält. Die US-Notenbank Fed will bald ihre Bilanz verkürzen. Ob sie darüber hinaus den Leitzins in den USA im laufenden Jahr noch einmal anheben wird, ist ungewiss. Die Europäische Zentralbank (EZB) verweigert bisher Hinweise darauf, wann sie aus der ultralockeren Geldpolitik auszusteigen gedenkt. EZB-Chef Mario Draghi vertröstete die Anleger auf den Herbst.

Jeder weitere Schritt der Notenbanker dürfte sich an den Finanzmärkten bemerkbar machen. Nicht alle Vermögensverwalter sehen aber jetzt schon die Notwendigkeit, sich auf eine straffere Geldpolitik einzustellen. Bert-Ardo Spelter, Geschäftsführer der Vermögensverwaltung ICFB, hat im ersten Halbjahr stark auf US-Wachstumswerte wie Amazon, Apple und Facebook gesetzt.

„Daneben konnten wir mit Infrastruktur- und Chemiewerten punkten sowie mit japanischen Aktien“, sagt er. Mit dieser Strategie belegte ICFB zur Jahresmitte den ersten Platz in der Kategorie „Ausgewogen“ und den zweiten Platz in den Kategorien „Sicherheit“ und „Chance“.

In den kommenden Monaten wird Spelter voraussichtlich an seiner Positionierung festhalten. „Weil sich unsere Strategien gut entwickeln, planen wir aktuell keine größeren Veränderungen“, sagt er. Zwar rechnet auch er damit, dass die Kurse europäischer Aktien unter Druck geraten, sobald die EZB damit beginnt, die Leitzinsen anzuheben.

Noch ist dieses Szenario seiner Einschätzung nach aber weit entfernt. „Ein konkurrenzfähiges Zinsniveau zu den Aktienmärkten ist nicht in Sicht. Deshalb werden wir unsere hohe Aktiengewichtung beibehalten“, sagt Spelter.

Auch Gottfried Urban, Chef der Bayerischen Vermögensverwaltung, will erst einmal abwarten. Im ersten Halbjahr hat er unter anderem vom Aufwärtstrend bei europäischen Nebenwerten profitiert. Im Wettbewerb der Asset-Manager liegt die Bayerische Vermögensverwaltung derzeit in der Kategorie „Ausgewogen“ und in der Kategorie „Chance“ auf Rang drei.

„In der Ruhe liegt die Kraft. Man sollte nur etwas unternehmen, wenn sich die Großwetterlage ändert oder die Kurse zu weit gelaufen sind“, sagt Urban. „Beides ist nicht der Fall. Deshalb werde ich im zweiten Halbjahr wahrscheinlich nicht viel an der aktuellen Positionierung verändern.“